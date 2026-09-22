‘El Ambulatorio’ es una comedia de situación ambientada en un centro de salud que Televisión Canaria emite cada viernes a las 22:30 horas. Dirigida por David Sainz, está producida por Videoreport Canarias.
La trama está protagonizada por el actor canario Víctor Hubara en el papel del doctor Benito, compartiendo peso principal con la actriz madrileña Carmen Ruiz, quien encarna a Carla, una doctora peninsular trasladada al archipiélago que busca adaptarse e integrarse en su nuevo entorno. El reparto se completa con un elenco mayoritariamente isleño integrado por Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa y Jacobo Santiago, además de contar con apariciones de rostros conocidos en papeles secundarios y cameos.