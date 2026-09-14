Medios del Cabildo de Gran Canaria ya actúan en la zona de Cazadores, en Telde, tras declararse un incendio

Incendio en Los Cazadores, Telde. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Un aparatoso incendio se ha declarado este lunes en las proximidades de Cazadores, en el municipio de Telde, en Gran Canaria, donde los medios de extinción del Cabildo de Gran Canaria ya trabajan para intentar controlar las llamas.

El fuego presenta, en estos momentos, un alto potencial, por lo que se mantiene un dispositivo de intervención en la zona y se pide extremar las precauciones ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Los equipos del Cabildo de Gran Canaria trabajan sobre el terreno para contener el incendio y evitar que pueda extenderse a otras áreas. La evolución del fuego y de las condiciones meteorológicas serán determinantes durante las próximas horas.