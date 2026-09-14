Medios del Cabildo de Gran Canaria ya actúan en la zona de Cazadores, en Telde, tras declararse un incendio
Un aparatoso incendio se ha declarado este lunes en las proximidades de Cazadores, en el municipio de Telde, en Gran Canaria, donde los medios de extinción del Cabildo de Gran Canaria ya trabajan para intentar controlar las llamas.
El fuego presenta, en estos momentos, un alto potencial, por lo que se mantiene un dispositivo de intervención en la zona y se pide extremar las precauciones ante la evolución de las condiciones meteorológicas.
Los equipos del Cabildo de Gran Canaria trabajan sobre el terreno para contener el incendio y evitar que pueda extenderse a otras áreas. La evolución del fuego y de las condiciones meteorológicas serán determinantes durante las próximas horas.
En Directo
Última actualización el 14-09 13:50
13:50 Día: 14-09-2026
Incendio Gran Canaria | Recomiendan a los vecinos cerrar puertas y ventanas por el humo
El Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de los núcleos poblacionales cercanos (como Cazadores, La Breña y zonas altas) cerrar puertas y ventanas si ven que el humo se desplaza hacia sus viviendas.
Asimismo, ha pedido a la población no desplazarse hacia Cazadores ni utilizar las carreteras de la cumbre conectadas (GC-130 y GC-120) para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad.
13:45 Día: 14-09-2026
Incendio Gran Canaria | Riesgo de incendio forestal
Este mediodía el Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) en El Hierro, La Gomera, vertiente oeste de La Palma, cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife. En Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud. El resto de las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria estarán en situación de prealerta.
13:40 Día: 14-09-2026
Incendio Gran Canaria | Prealerta por altas temperaturas y por calima
El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago a partir de las 11.00 horas de este lunes, 14 de septiembre. Asimismo, ha adoptada la decisión de activar también la prealerta por calima en toda Canarias este lunes.
13:30 Día: 14-09-2026
Incendio Gran Canaria | El Cabildo grancanario pide máxima precaución
La Corporación insular pide máxima precaución ante la situación climatológica que afecta a la isla, con altas temperaturas y fuerte calima.
El Ayuntamiento de Telde fue alertado de esta emergencia a las 12.52 horas por el centro de coordinación insular, el Cecopin.
13:21 Día: 14-09-2026
Incendio Gran Canaria | Medios del Cabildo actúan en la zona del incendio
Los medios de extinción del Cabildo de Gran Canaria ya trabajan en la zona donde se ha declarado un incendio este lunes, zona de Cazadores, en Telde.
13:12 Día: 14-09-2026
Última hora: incendio en Gran Canaria
Comenzamos una retransmisión especial en digital, siguiendo minuto a minuto las novedades del incendio que se ha originado en la zona de Cazadores, en Telde (Gran Canaria)