Se ha desestimado un recurso presentado por Turcón-Ecologistas en Acción contra la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la central

Presa de Chira-Soria, en Gran Canaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la autorización la central hidroeléctrica de Bombeo Chira-Soria (Gran Canaria). Después de que la Sección Segunda de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo haya desestimado un recurso presentado por la Turcón-Ecologistas en Acción contra la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la central.

En este sentido, la sentencia ha recordado que el núcleo de la controversia planteada por Turcón era de carácter ambiental. Y se dirigía esencialmente contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y condicionada emitida el 30 de julio de 2021.

Al respecto, el tribunal ha precisado que la DIA no puede recurrirse autónomamente, pues se trata de «un acto esencial pero de trámite», que «no es susceptible de recurso autónomo», de modo que debe cuestionarse junto con la autorización administrativa que incorpora sus determinaciones. Además, ha añadido que el elemento decisivo para la desestimación del recurso es la falta de una prueba técnica suficiente que permitiera desacreditar las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental.

Por ello, el fallo destaca que la demanda estaba acompañada de 51 documentos, entre escritos, mapas, fichas, informes, actas, estadísticas y noticias, pero considera que faltaba un informe pericial técnico que contradijera con precisión el contenido de la DIA. El TSJC ha resaltado que buena parte de las alegaciones de Turcón no denunciaban una ausencia completa de evaluación ambiental, sino una insuficiente valoración de los impactos.

De igual modo, la sentencia diferencia ambas situaciones y concluye que cuestionar la intensidad o suficiencia de una evaluación ya realizada exige una prueba técnica particularmente sólida.

«Tramitación ambiental extensa»

La Sala destaca que la DIA fue adoptada tras una tramitación ambiental extensa y que examinó las afecciones sobre el medio marino, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, la geodiversidad, el agua, la vegetación, la fauna, los hábitats, la Red Natura 2000, el paisaje, los efectos socioeconómicos, el patrimonio cultural, la vulnerabilidad del proyecto y los efectos acumulativos y sinérgicos.

La resolución ha incidido en que la declaración ambiental fue favorable, pero condicionada, ya que según el tribunal, se trata de un documento «de carácter dinámico», que puede incorporar nuevos condicionantes a la vista de los resultados del programa de vigilancia ambiental. Finalmente, el TSJC ha explicado que la DIA estableció catorce condicionantes y ordenó la creación de una comisión técnica de seguimiento, con representación de la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica de España.