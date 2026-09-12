El encuentro reunirá los días 4 y 5 de noviembre a cerca de 300 profesionales, a Felipe VI y representantes institucionales y empresas vinculadas al sector náutico-portuario

Felipe VI será presidente de honor del Congreso de Marinas de España en Gran Canaria. Europa Press

El Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de Honor del II Congreso de Marinas de España, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Gran Canaria.

La Casa Real vuelve así a respaldar esta cita, que reúne anualmente al sector náutico-portuario y de la economía azul en España y que ya contó con el apoyo de la Jefatura del Estado en su primera edición.

El congreso, organizado por Marinas de España con la participación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y Puertos Canarios, contará con cerca de 300 profesionales, representantes institucionales y empresas procedentes de puertos deportivos de todo el litoral.

Retos vinculados a la economía azul

El programa se dividirá en una jornada técnica, centrada en el trabajo de las comisiones de la Federación, y otra de carácter institucional dedicada al diálogo con las administraciones.

Además, la organización considera que el respaldo del Rey pone de relieve la importancia de las marinas y los puertos deportivos para el desarrollo turístico, la innovación, el empleo y la sostenibilidad del litoral.

El encuentro abordará también los retos vinculados a la economía azul, la preservación del medio marino y el turismo náutico sostenible, mientras que las inscripciones para participar en el congreso ya están abiertas.