CD Laguna vs UD San Fernando | J2 Tercera Federación 26-27

CD Laguna y UD San Fernando. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 12 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 12 de la Tercera Federación. Se puede seguir en directo, en tiempo real, el resultado en rtvc.es

CD Laguna y UD San Fernando se enfrentan este sábado 12 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Campo de la Universidad de La Laguna. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 12 de la Tercera Federación.

CD Laguna vs UD San Fernando | J2 Tercera Federación

La CD Laguna y la UD San Fernando se medirán este sábado 12 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Campo de la Universidad de La Laguna, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Tercera Federación. El duelo supondrá, en la práctica, el estreno de ambos equipos en la competición, después de que la primera jornada fuese aplazada por la participación de la Selección Canaria en la fase final de la Copa de las Regiones UEFA.

El conjunto lagunero afronta así el inicio de la temporada ante su afición y con el objetivo de comenzar el campeonato con una victoria. Enfrente estará una UD San Fernando que buscará dar el primer golpe en un curso en el que ambos equipos parten con la intención de competir desde el primer momento por sus objetivos.

El encuentro se disputará finalmente en el Campo de la Universidad de La Laguna, después de que el césped del Francisco Peraza no se encuentre en condiciones para albergar el partido. El cambio de escenario será uno de los condicionantes de un choque que servirá para abrir oficialmente la temporada para ambos conjuntos.

Un estreno con máxima expectación

La suspensión de la primera jornada ha provocado que Laguna y San Fernando lleguen al enfrentamiento sin haber podido sumar todavía sus primeros puntos en liga, por lo que el duelo adquiere una especial importancia para comenzar a marcar el rumbo de la temporada.

Con la competición formada por 18 equipos de cinco islas, cada partido tendrá un peso importante desde las primeras jornadas. El objetivo será arrancar con buenas sensaciones y evitar dejar escapar puntos en un campeonato que volverá a reunir a buena parte del talento del fútbol regional canario.

El duelo también contará con el aliciente de ser el primer encuentro de 3ª RFEF que emitirá Televisión Canaria esta temporada. El partido podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, rtvc.es y el canal de YouTube Deportes, con la narración desde el propio campo del periodista deportivo Berto Mata.

La cadena pública inicia así su apuesta por acercar la Tercera Federación a los aficionados canarios, con retransmisiones gratuitas durante los fines de semana. Tras el Laguna-San Fernando, está previsto que la próxima semana sea protagonista el San Bartolomé-Estrella, mientras que en la cuarta jornada se emitirá el Real Unión-Panadería Pulido San Mateo.

Pero antes de todo ello, el protagonismo estará sobre el césped del Campo de la Universidad de La Laguna, donde CD Laguna y UD San Fernando buscarán inaugurar su temporada con tres puntos y comenzar con buen pie un nuevo curso en la Tercera Federación.

Te puede interesar: