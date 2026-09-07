La Laguna Tenerife afronta un torneo de máxima exigencia esta semana en Marbella, en el Torneo Costa del Sol, donde jugará ante Unicaja Málaga y Real Madrid

Partido de pretemporada entre La Laguna Tenerife y el Casademont Zaragoza. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife afronta esta semana uno de los primeros grandes desafíos de su pretemporada con su participación en el XV Torneo Costa del Sol, donde se enfrentará a dos de los grandes aspirantes de la Liga Endesa: Unicaja Málaga y Real Madrid. El primer encuentro será este jueves 10 de septiembre, a las 19:00 horas, ante el conjunto malagueño, mientras que el viernes 11 llegará el turno del Real Madrid.

El duelo ante Unicaja tendrá además un marcado componente emocional. Será el reencuentro de Txus Vidorreta con el club tinerfeño después de ocho temporadas al frente del banquillo aurinegro de manera consecutiva y un total de diez temporada contando la primera etapa como técnico aurinegro. El entrenador vasco puso fin al final de temporada a su larga etapa en Tenerife y posteriormente asumió las riendas del conjunto malagueño, por lo que el partido supondrá su primer enfrentamiento ante su antiguo equipo.

Vidorreta ha comenzado su nueva aventura en Málaga con dos victorias en sus primeros compromisos de preparación. Unicaja se impuso al Melilla Ciudad del Deporte por 67-105 en el III Memorial Javier Imbroda y posteriormente conquistó la Copa Andalucía tras derrotar al Insolac Caja 87 por 86-61.

El conjunto malagueño afrontará ahora una prueba de mayor exigencia. El propio calendario de pretemporada sitúa los encuentros frente a Tenerife y Real Madrid como los primeros grandes exámenes para un equipo que todavía debe integrar a varias incorporaciones y definir sus roles.

Enfrente estará un La Laguna Tenerife también en pleno proceso de construcción para afrontar una nueva temporada en la Liga Endesa y la EuroCup. El club ha iniciado una nueva etapa con Jaka Lakovic como entrenador, después de la salida de Vidorreta. El técnico esloveno está aprovechando los amistosos para repartir minutos, probar combinaciones y trasladar al equipo sus conceptos de juego.

Los aurinegros ya han disputado dos encuentros de preparación. En el primero vencieron al Dreamland Gran Canaria por 96-84, en un partido a puerta cerrada en el Santiago Martín. Dos días después, cayeron por un ajustado 86-84 ante el Casademont Zaragoza en Utebo.

Así, el choque ante Unicaja permitirá comprobar hasta dónde ha avanzado el nuevo proyecto de Lakovic ante un rival de máxima exigencia y, al mismo tiempo, ofrecerá uno de los primeros capítulos del reencuentro entre Vidorreta y el que durante ocho temporadas fue su equipo.

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Pretemporada: así llegan ambos equipos

La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife 96-84 Dreamland Gran Canaria — 3 de septiembre.

— 3 de septiembre. Casademont Zaragoza 86-84 La Laguna Tenerife — 5 de septiembre.

— 5 de septiembre. Unicaja Málaga-La Laguna Tenerife — 10 de septiembre.

— 10 de septiembre. Real Madrid-La Laguna Tenerife — 11 de septiembre.

— 11 de septiembre. Posteriormente, los aurinegros tienen previstos dos amistosos más ante Surne Bilbao Basket.

Unicaja Málaga

Melilla Ciudad del Deporte 67-105 Unicaja — 30 de agosto.

— 30 de agosto. Unicaja 86-61 Insolac Caja 87 — 5 de septiembre, final de la Copa Andalucía.

— 5 de septiembre, final de la Copa Andalucía. Unicaja-La Laguna Tenerife — 10 de septiembre.

— 10 de septiembre. Unicaja-Real Madrid — 12 de septiembre.

Dónde se puede ver el partido de pretemporada