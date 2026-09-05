Casademont Zaragoza vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido que se enfrentan este sábado 5 de septiembre. Partido correspondiente a la pretemporada. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en Palacio de los Deportes de Utebo. Partido correspondiente a la pretemporada.

Casademont Zaragoza vs La Laguna Tenerife | Pretemporada 26-27

Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife afrontan este sábado un nuevo compromiso de pretemporada con un amistoso que se disputará a las 18:30 horas en el Palacio de los Deportes de Utebo. El encuentro servirá a ambos conjuntos para continuar ajustando piezas y conceptos antes del inicio de la competición oficial.

El nuevo Casademont toma forma

Para el conjunto aragonés será su segundo partido de preparación, después de imponerse al Ilerna Lleida por 106-102 en Binéfar. El equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria encara la cita después de completar una semana de trabajo en el Príncipe Felipe y con varias novedades incorporándose a la dinámica del grupo.

El duelo podría servir además para ver los primeros minutos de Trae Bell-Haynes esta temporada, así como el reestreno de Nico Brussino y el posible debut de Roberts Blumbergs con la camiseta del Casademont Zaragoza. La única ausencia de la primera plantilla será Jilson Bango, que continúa recuperándose de su lesión.

La Laguna sigue afinándose

Por su parte, La Laguna Tenerife llega al encuentro después de estrenarse con victoria ante el Dreamland Gran Canaria (96-84). El conjunto dirigido por Jaka Lakovic afronta su primera salida de la pretemporada con el objetivo de seguir afianzando conceptos, ganar ritmo y aumentar los automatismos de un proyecto que presenta hasta seis caras nuevas.

El equipo tinerfeño se desplaza a tierras aragonesas con 14 jugadores disponibles, todos los integrantes del roster salvo Rokas Giedraitis, baja de larga duración. Tras el choque ante el Casademont, los aurinegros afrontarán la próxima semana el XV Torneo Costa del Sol.

El encuentro de Utebo tiene además un atractivo añadido, ya que Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife volverán a enfrentarse en el estreno de la Liga Endesa, previsto para el próximo 27 de septiembre. De esta forma, el amistoso servirá como una primera toma de contacto entre dos equipos que volverán a medirse cuando comience la competición oficial.