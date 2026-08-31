Consulta el horario del Real Sociedad B vs CD Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J4 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Sociedad B y CD Tenerife se enfrentan este sábado 5 de septiembre, a partir de las 13:00 (hora canaria) en el Estadio Zubieta XXI. Partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion.

Real Sociedad B vs CD Tenerife | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por o-1 en casa ante el Real Sporting. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, la Real Sociedad B se encuentra a mitad de tabla. El equipo ha ganado un partido, habiendo empatado otro y perdido el otro.

Posiciones en la clasificación de Real Sociedad B y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 6 puntos. Por su parte, la Real Sociedad B ocupa la decimotercera posición de la tabla. El conjunto vasco se encuentra con 4 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Sociedad B y CD Tenerife

El CD Tenerife y el Osasuna B se han enfrentado solamente dos veces y en las dos ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos tres partidos, habiendo perdido el otro.

Por su parte, el equipo vasco llega al encuentro habiendo ganado uno de sus últimos tres partidos, empatado otro y perdido el otro.

Minuto a minuto en directo de Real Sociedad B y CD Tenerife

Estadísticas del partido en vivo entre Real Sociedad B y CD Tenerife

Alineaciones de Real Sociedad B y CD Tenerife

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