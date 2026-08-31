Consulta el horario del UD Las Palmas vs CD Leganés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J4 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y CD Leganés se enfrentan este viernes 4 de septiembre, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs CD Leganés | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 5-2 en su visita al Girona. El equipo de Rubén de la Barrera ya no se encuentra en puestos de playoff, pero tiene los mismos punto que los equipos en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Leganés se encuentra en la zona alta de la tabla. El equipo que tiene 7 puntos busca poder mantenerse en el ascenso a Primera División.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y CD Leganés

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 6 puntos. Por su parte, el Leganés ocupa la segunda posición. El conjunto madrileño se encuentra con 7 puntos, 1 punto más que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y CD Leganés

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el CD Leganés, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otro acabó en empate y el Leganés ganó los otros dos. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos tres partidos y perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos tres partidos y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y CD Leganés

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y CD Leganés

Alineaciones de UD Las Palmas y CD Leganés

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este viernes 4 de septiembre la retransmisión en directo del encuentro de la 4ª jornada de LaLiga Hypermotion entre la UD Las Palmas y el CD Leganés.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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