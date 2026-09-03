Televisión Canaria ofrecerá cuatro partidos de pretemporada del CB Canarias – La Laguna Tenerife

El primero de los encuentros, que enfrenta al club aurinegro contra el Casademont Zaragoza, podrá seguirse este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17:30 horas

Televisión Canaria ofrecerá cuatro partidos correspondientes a la pretemporada del Club Baloncesto Canarias-La Laguna Tenerife, representante canario en la Liga ACB y la Eurocup, tras alcanzar un acuerdo con el propio club y con Aragón TV y 101tv de Málaga, operadores televisivos que tenían los derechos de los partidos que se disputarán fuera de la isla.

Precisamente, el primero de los encuentros que se podrán seguir desde el canal de Deportes de Televisión Canaria en Youtube y la web rtvc.es, en virtud de ese acuerdo, tendrá lugar fuera del Archipiélago. Se trata del partido Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife que se disputará en el pabellón de Utebo, en Zaragoza, este sábado 5 de septiembre, a las 17.30 horas. Se da la casualidad de que el Casademont Zaragoza será el primer rival de La Laguna Tenerife en Liga ACB el 27 de septiembre.

Para la jefa de Deporte de Televisión Canaria, Fátima Febles, la cobertura de la pretemporada «es una satisfacción porque permite acercar a la afición uno de nuestros grandes referentes deportivos. Queremos acompañar a los equipos canarios», continúa, «también en su preparación y ofrecer a los espectadores la posibilidad de seguir encuentros de enorme atractivo ante rivales de primer nivel».

Fátima Febles explica que «esta programación responde a la apuesta de Televisión Canaria por dar visibilidad al deporte canario y estar cerca de nuestros clubes y de sus aficionados. Además», añade, «poder ofrecer partidos frente a equipos tan punteros nos permite comenzar la temporada con una propuesta deportiva de muchísimo interés». La narración de todos los encuentros correrá a cargo del periodista Carlos Bilbao.

Por primera vez, emisión de partidos de la pretemporada

En representación del club aurinegro, su presidente, Aniano Cabrera, expresa que “se trata de un acuerdo satisfactorio que permitirá ofrecer los partidos de pretemporada, por primera vez, para que nuestros aficionados puedan ver al equipo en acción. Agradecemos”, apunta, “el esfuerzo que los profesionales de Televisión Canaria harán y que irá en beneficio del club, de sus seguidores y empresas colaboradoras».

Tras el primer encuentro de este sábado 5 de septiembre, la cobertura especial de Televisión Canaria se reanudará el jueves 10 de septiembre, a las 19.00 horas, desde el Pabellón Rubén Ruzafa, en el Rincón de la Victoria, en Málaga, para ofrecer el Unicaja CB-La Laguna Tenerife, del Torneo Costa del Sol, que podrá seguirse a través de la plataforma Canarias Play y el canal de Youtube de Deportes. En esta cita se producirá el reencuentro entre el equipo tinerfeño y Txus Vidorreta, entrenador diez temporadas de los laguneros, que ahora dirige al Unicaja CB.

Le seguirá, también en Málaga y en el marco del Torneo Costa del Sol, el 11 de septiembre, a las 19.00 horas, desde el Pabellón Sergio Scariolo, en Marbella, el Real Madrid Basket-La Laguna Tenerife, a través de la plataforma Canarias Play y el canal de Youtube de Deportes.

Por último, ya en casa, el 20 de septiembre, a las 12.00 horas, Televisión Canaria conectará desde el Pabellón Santiago Martín, para dar en directo el encuentro La Laguna Tenerife-Bilbao Basket, a través de la TDT, Canarias Play y el canal de Youtube de Deportes.

Será este último un partido clave para el equipo canario, que disputará ante su afición una semana antes de debutar en la temporada oficial de la Liga ACB, y que servirá como presentación oficial de la plantilla. Bajo las órdenes de Jaka Lakovic, el club afrontará la temporada 2026-2027 tanto en la competición doméstica como en la Eurocup, en la que se estrenará el 30 de septiembre.