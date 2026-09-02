El lateral croata y el delantero senegalés han sido presentados este miércoles en el Heliodoro Rodríguez López como las dos últimas incorporaciones del conjunto blanquiazul

El CD Tenerife ha presentado este miércoles en el Heliodoro Rodríguez López a sus dos últimos fichajes, el lateral croata Roko Jureškin y el delantero Christian Gomis, dos incorporaciones solicitadas expresamente por el cuerpo técnico y que, junto al también recién llegado Gerard Valentín, completan la remodelación de la plantilla para su regreso a LaLiga Hypermotion.

El director deportivo del Tenerife, Manu Guill, ha sido el encargado de presentar a ambos futbolistas y ha destacado que Jureškin responde al perfil que buscaba el club para reforzar el lateral izquierdo, mientras que Gomis aporta un perfil diferente en la delantera.

Jureškin, polivalencia para reforzar la defensa

Guill ha definido al internacional croata como un futbolista «más físico, fuerte y con buena zancada», unas características que, a su juicio, complementan las prestaciones que ya tenía la plantilla. Además, ha resaltado su polivalencia, ya que puede actuar tanto como lateral izquierdo como de central zurdo, una posición en la que el entrenador, Álvaro Cervera, lo ha probado durante la última semana.

El propio Jureškin ha explicado que durante los últimos días ha vuelto a sentirse «su viejo yo» y se ha mostrado preparado para desempeñarse en la posición que el técnico considere necesaria. «Puedo jugar de lateral izquierdo, carrilero o incluso central zurdo», ha señalado.

No obstante, el futbolista croata ha apuntado que Cervera lo requiere principalmente en su posición natural, el lateral izquierdo, porque busca «una defensa más fuerte», un cometido para el que considera que reúne las cualidades necesarias.

Jureškin también ha valorado la competencia que tendrá en esa demarcación con David Rodríguez y Marc Mateu, ya recuperado de su última lesión muscular, y la ha calificado de «sana y necesaria». El jugador croata ha asegurado que luchará por conseguir minutos y contribuir al equipo, aunque será Cervera quien determine finalmente quién ocupa esa posición.

El reto de recuperar protagonismo ofensivo

Respecto a su llegada a Tenerife, Jureškin ha explicado que su principal motivación fue recuperar protagonismo ofensivo y «jugar más al fútbol», después de una etapa en Italia en la que estuvo más centrado en labores defensivas.

La propuesta del Tenerife y la explicación de Guill sobre el proyecto y el papel que tendría en el equipo terminaron de convencer al futbolista para apostar por el conjunto blanquiazul.

El CD Tenerife presentó este miércoles a sus nuevos jugadores Roko Jureskin (i) y Christian Gomis (d). En la imagen, los jugadores y el director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill (c). EFE/ Ramón De La Rocha

Gomis, el delantero diferente

Por su parte, Manu Guill ha definido a Christian Gomis como «el delantero diferente» que el Tenerife buscaba desde el inicio del mercado y ha destacado sus «dos temporadas muy buenas en Suiza» antes de su llegada al Schalke 04, con el que la pasada campaña se proclamó campeón de la Bundesliga 2 y logró el ascenso a la máxima categoría alemana.

El director deportivo ha apuntado que Gomis es un delantero «de espacios, de atacar intervalos» y ha hecho hincapié en el «esfuerzo muy grande» realizado por el club para cerrar su incorporación, después de una negociación prolongada con la entidad alemana.

Gomis ha confirmado que las conversaciones comenzaron en julio y ha reconocido que el proceso tuvo «complicaciones», aunque el interés mostrado por el Tenerife desde el principio fue determinante para mantener su decisión de recalar en la isla.

Una oportunidad que convenció al delantero

«La oportunidad del Tenerife era muy grande», ha afirmado el delantero, que considera que sus características encajan con las necesidades del entrenador.

«Soy un jugador que va mucho al espacio, soy rápido, puedo jugar de espaldas y me adapto bien a los equipos», ha manifestado Gomis, quien ha aseverado que afronta su nueva etapa con el objetivo de «trabajar, luchar y darlo todo por el equipo».

Valentín completa el mercado y Pedro Rodríguez se queda a las puertas

Gerard Valentín fue el protagonista del cierre del mercado blanquiazul y el extremo diestro que reclamaba Álvaro Cervera. El futbolista llega procedente de la liga catarí, aunque cuenta con una dilatada experiencia en LaLiga Hypermotion. Otro jugador que pudo recalar en el Tenerife fue Pedro Rodríguez Ledesma, por quien, según reconoció Manu Guill este mediodía, la entidad mostró mucho interés, aunque las negociaciones finalmente no llegaron a cuajar.