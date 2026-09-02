Una enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario acompañó telefónicamente a una mujer embarazada de 34 semanas durante el parto hasta la llegada de la ambulancia medicalizada

La teleasistencia que prestan a diario los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) resulta clave en distintos tipos de incidentes. Estos profesionales de la Medicina y la Enfermería ofrecen asistencia telefónica desde las salas de emergencias y, mediante sus indicaciones, ayudan a los alertantes a prestar los primeros auxilios o guían a los propios afectados en determinadas maniobras vitales hasta la llegada de los recursos sanitarios terrestres o aéreos.

Coordinadores sanitarios del SUC. GSC Canarias

Uno de estos casos tuvo lugar en un domicilio de Guía de Isora, en Tenerife, donde una mujer embarazada de 34 semanas se puso de parto durante la madrugada. La intervención telefónica de una enfermera coordinadora del SUC resultó fundamental para acompañar a la mujer durante el nacimiento.

Una asistencia paso a paso durante el parto

La enfermera coordinadora del SUC, adscrito a la empresa pública Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, atendió la llamada y, mediante una serie de preguntas, identificó que la mujer se encontraba en trabajo de parto.

La paciente presentaba fuertes dolores y, al tratarse de su segundo embarazo, la enfermera valoró que la probabilidad de que el nacimiento fuera inminente era muy alta. Desde el primer momento, le transmitió tranquilidad y seguridad y, durante la fase expulsiva, la guio en el proceso y le indicó cómo comprobar que no hubiera vueltas de cordón alrededor del cuello del bebé.

Tras el nacimiento, la enfermera indicó a la madre que cogiera suavemente al recién nacido y lo colocara piel con piel junto a su pecho. También le explicó cómo limpiar la vía aérea y cómo arroparlo para evitar la pérdida de calor.

La profesional pidió además a la madre que estimulara al bebé hasta que se escuchó su llanto, una señal que indicaba que se encontraba en buen estado. El equipo médico de la ambulancia medicalizada que llegó posteriormente al domicilio confirmó su buen estado.

Madre y bebé, trasladados al hospital

La dotación de la ambulancia del SUC, formada por médico, enfermero y técnico, se encargó de asistir a la madre y al recién nacido y de preparar su traslado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria.

Ambos ingresaron en el centro hospitalario en buen estado general, después de una intervención en la que la teleasistencia de la enfermera coordinadora del SUC permitió acompañar a la madre y facilitar las primeras atenciones al recién nacido hasta la llegada de los profesionales sanitarios.