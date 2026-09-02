La escritora tinerfeña publica, seis años después del éxito editorial de ‘Panza de burro’, una obra que recupera la oralidad y la memoria guanche para explorar el deseo, la violencia, la salud mental y las relaciones asfixiantes

Seis años después del éxito editorial de ‘Panza de burro’, la escritora tinerfeña Andrea Abreu regresa con ‘Pajaritos preñados’, una novela que se adentra en los márgenes y en las vidas de personajes alejados de los grandes relatos. La obra explora las relaciones asfixiantes y la tensión entre lo que somos y aquello que creemos que podemos elegir.

RTVC

Abreu recupera la oralidad no solo como una forma de hablar, sino como una manera de entender y relacionarse con el mundo. La novela utiliza esa mirada junto a la memoria guanche para construir un relato centrado en aquello que condiciona nuestras vidas y en los límites de la propia libertad.

A través de Cathaysa y El Tiznado, la historia aborda cuestiones como el deseo, la violencia, el alcohol, la salud mental, la memoria guanche y el colonialismo, al tiempo que plantea la dificultad de elegir libremente el rumbo de nuestras vidas.

Una expresión convertida en símbolo

El título, ‘Pajaritos preñados’, nace de una expresión familiar que Andrea Abreu escuchaba durante su infancia y que la autora imaginaba literalmente: dos pájaros embarazados sobre una rama. Esa imagen termina convirtiéndose en un símbolo de la imaginación y de la resistencia frente a una realidad que no siempre encaja con la razón.

La narración rompe las fronteras entre pensamiento, diálogo y descripción para aproximarse a la forma emocional en la que pensamos. El lenguaje se convierte así en una herramienta para adentrarse en la experiencia interior de los personajes y en su manera de interpretar lo que sucede a su alrededor.

Cathaysa y el “todo o nada”

En el centro de la novela se encuentra Cathaysa, una adolescente de solo 16 años, que vive relaciones marcadas por la pertenencia, los celos y la asfixia emocional. Su experiencia transcurre en un universo en el que los vínculos y las emociones adquieren una intensidad que parece dejar poco espacio para los matices.

La protagonista se mueve así en un mundo donde todo se siente como un “todo o nada”, mientras la novela explora las fuerzas que condicionan sus decisiones y la distancia entre la libertad que imaginamos tener y los límites que impone la realidad.