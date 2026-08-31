Kyle Guy regresa a La Laguna Tenerife tras 18 meses alejado de las pistas, convencido de que la isla es el lugar donde quería volver

Kyle Guy: “Siempre dije que este era el sitio al que quería volver” / La Laguna Tenerife

Tras 18 meses retirado de las pistas y un periplo por Estados Unidos, China y el baloncesto 3×3, el estadounidense Kyle Guy regresa a la Liga Endesa de la mano de La Laguna Tenerife. Este lunes, el club ha presentado de forma oficial al jugador, que ha asegurado que Tenerife “era el sitio al que quería volver”.

“No es fácil para un equipo darle la oportunidad a alguien que se tomó 18 meses de descanso, pero estoy muy agradecido de estar aquí”, ha comentado.

Una conexión especial con la isla

Guy jugó en el conjunto aurinegro durante la recta final del curso 23/24 y se convirtió en el gran líder anotador del grupo con 14.7 puntos de media.

“Tenerife me dio una segunda oportunidad cuando el Panathinaikos no funcionó para mí y la verdad es que me enamoré de este lugar”, ha dicho.

Tras un mal inicio de temporada en la liga griega, el alero resurgió en el Santiago Martín y es por ello que la isla “ocupa un lugar muy especial” en el corazón del jugador de Indiana.

El regreso a la Liga Endesa

Uno de los motivos por lo que ha decidido regresar es que el núcleo de la plantilla aurinegra se mantiene tras varios años, lo que le permitirá compartir banquillo con jugadores con mucha experiencia.

Además, ha comentado que tras su debut en el Joventut Badalona, la liga española siempre ha sido su favorita.

Este lunes Guy y el resto del grupo han comenzado una nueva semana de trabajo de pretemporada, que tendrá como principal aliciente la disputa del primer encuentro competitivo a puerta cerrada ante el Gran Canaria este miércoles 3 de septiembre.