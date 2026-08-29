El conjunto de Jaka Lakovic disputará seis encuentros de pretemporada, con duelos ante Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja Málaga, Real Madrid y Bilbao Basket

La Laguna Tenerife perfila una pretemporada con seis amistosos / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife ya tiene perfilada su hoja de ruta para la pretemporada 2026/27, con un total de seis partidos amistosos antes del comienzo de la competición oficial. El equipo dirigido por Jaka Lakovic combinará encuentros en Canarias con dos desplazamientos a la Península para ultimar su puesta a punto.

La preparación aurinegra arrancará el jueves 3 de septiembre con un derbi canario ante el Gran Canaria, en un encuentro que se disputará a puerta cerrada en el Santiago Martín a partir de las 17:30 horas.

Tres partidos en la Península

Tras este primer ensayo, La Laguna Tenerife afrontará su primera salida el sábado 5 de septiembre, cuando se medirá al Casademont Zaragoza en Utebo (Aragón). El encuentro está previsto para las 19:30 horas canarias.

La siguiente parada será Málaga, donde los aurinegros participarán en el XV Torneo Costa del Sol, un triangular junto al anfitrión, Unicaja Málaga, y el Real Madrid.

El conjunto tinerfeño se enfrentará al Unicaja el jueves 10 de septiembre, en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, a partir de las 19:00 horas.

Un día después, el viernes 11 de septiembre, llegará uno de los grandes atractivos de la pretemporada: el duelo ante el Real Madrid, vigente subcampeón de la Euroliga. El encuentro se disputará en San Pedro de Alcántara (Marbella), en el Pabellón Sergio Scariolo, también a las 19:00 horas.

Adeje acogerá el primer amistoso con público

La preparación continuará en Tenerife con el Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training, que se celebrará el viernes 18 de septiembre en el Pabellón de Las Torres de Adeje, a partir de las 20:00 horas.

El rival será el Surne Bilbao Basket, vigente bicampeón de la FIBA Europe Cup, en un encuentro a partido único que supondrá la primera cita de la pretemporada en la Isla con público.

Los detalles sobre la venta de entradas serán anunciados próximamente por el Ayuntamiento de Adeje y La Laguna Tenerife a través de sus canales oficiales.

Bilbao Basket repetirá como último rival

El conjunto vasco será también el rival del último amistoso de la preparación aurinegra. El encuentro está previsto para el domingo 20 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Santiago Martín.

En esta ocasión, los abonados de la temporada 2026/27 tendrán acceso gratuito, aunque deberán descargar o retirar previamente su localidad durante un plazo preferencial.

La información sobre este procedimiento y la venta de entradas para los aficionados no abonados será comunicada en los próximos días.