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El SUC recuerda los riesgos de lanzarse al mar desde muelles o espigones

RTVC / Europa PRESS
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El SUC reitera que se debe preguntar a los que conocen la zona sobre si el fondo es de arena o rocas y cerciorarse de que no hay nadie debajo

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) a través de su campaña en redes sociales ‘Cuando lo necesitas, el SUC actúa’ ha recordado a los jóvenes los principales riesgos de lanzarse al mar desde muelles, espigones o riscos, ya que golpearse con el mar puede causar dolor, hematomas, luxación, distensión e incluso fracturas.

Imagen archivo RTVC.

Según ha explicado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, saltos como el ‘Backflip’, ‘Sideflip’ o ‘Frontflip’ (volteretas para atrás, lateral o hacia delante); ‘Fontana’ (de espalda con una pierna encogida); el ‘Barani’ (salto hacia delante con giro de 180º); el ‘Botijo’ o el ‘Piloto’, que consisten en saltar estirados y encogerse antes de tocar el agua, pueden resultar muy peligrosos si no se toman algunas medidas preventivas y para aquellos que no tengan una buena forma física.

Por ello, los sanitarios insisten en que el principal riesgo es impactar con el fondo por falta de profundidad o con el borde del muelle por un resbalón, por lo que aconsejan consultar las mareas y comprobar la profundidad antes de saltar, ya que el riesgo y la gravedad de las lesiones por zambullida depende de la altura desde la que se salta, ya que a mayor altura y velocidad al entrar al agua, el impacto es más duro y más fuerte.

Recursos sanitarios

Además, se debe preguntar a los que conocen la zona sobre si el fondo es de arena o rocas y cerciorarse de que no hay nadie debajo, antes de lanzarse al agua.

En el caso de sufrir alguna lesión el SUC aconseja no mover al herido y mientras llegan los recursos sanitarios más adecuados al tipo de incidente, la persona que se encuentra a su lado debe comprobar si está consciente y respira, así como vigilar otros signos de alarma que le indique el coordinador del SUC a través del teléfono desde la sala de emergencias.

De esta forma, el SUC culmina su campaña de consejos veraniegos para saber actuar ante una emergencia y evitar accidentes o situaciones de peligro, que no deben olvidarse y que es aconsejable continuar poniendo en práctica en los próximos meses, mientras dure el buen tiempo en las islas.

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