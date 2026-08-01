El accidente se produjo a las 11.36 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario

Un motorista, de 31 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en la TF-465, vía de acceso a la zona de Vera de Erques. En concreto, en el término municipal de Guía de Isora (Tenerife). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente se produjo a las 11.36 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politraumatismos de carácter grave, por lo que tras estabilizarlo fue trasladado en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Servicio de Conservación de Carreteras

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil aseguraron la zona, regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.