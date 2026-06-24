Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canaria intervino en un parto extrahospitalario en una vivienda del municipio de Los Realejos, en Tenerife

Equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canaria, junto con la madre y padre del recién nacido. Imagen cedida por la Consejería de Sanidad

El equipo sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, intervino recientemente en un parto extrahospitalario en una vivienda del municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Según informa la Consejería de Sanidad, la sala de emergencias recibió de madrugada una alerta en la que se informaba de que una mujer había dado a luz en su domicilio. El coordinador sanitario del SUC durante la conversación con el padre, que actuó como alertante, realizó una valoración telefónica inicial tanto de la madre como del recién nacido y le dio indicaciones de cómo actuar durante los primeros momentos posteriores al nacimiento.

De esta forma pudo confirmar que ambos se encontraban en buen estado y activó una ambulancia de soporte vital avanzado que se desplazó a la vivienda para realizar una valoración in situ y prestarles la asistencia necesaria antes de su traslado al hospital.

Equipo sanitario en la vivienda

A su llegada al domicilio, el equipo sanitario formado por un médico, una enfermera y un técnico en emergencias sanitarias, llevó a cabo la valoración clínica de la madre y del recién nacido y, tras comprobar que ambos se encontraban estables, se procedió a completar la fase de alumbramiento, produciéndose la expulsión de la placenta sin incidencias. A continuación, y bajo la supervisión de la dotación sanitaria, el padre pudo participar activamente en el proceso realizando el corte del cordón umbilical una vez finalizado el alumbramiento.

Una vez concluida la asistencia y tras confirmar el adecuado estado clínico de madre e hijo, el personal de la ambulancia preparó el traslado de ambos siguiendo los protocolos específicos establecidos para este tipo de pacientes. De forma paralela, desde la sala de emergencias, los coordinadores sanitarios se pusieron en contacto con el servicio de Obstetricia, Matronas y Ginecología del hospital de referencia para garantizar la continuidad asistencial.

Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados en condiciones de seguridad al centro hospitalario, donde continuaron recibiendo atención especializada.

La intervención de la ambulancia medicalizada permitió que todo el proceso se desarrollara con normalidad y sin complicaciones con el apoyo de los profesionales del Servicio de Urgencias Canario.