La alcaldesa, Mari Brito, propone organizar una nueva cita en torno al 12 de febrero ante la prohibición de transitar por el monte durante las fiestas de agosto por riesgo de incendios

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, ha planteado este sábado convocar una segunda peregrinación a la Villa Mariana en febrero, con el objetivo de que los peregrinos puedan recuperar el tránsito por los senderos y pistas del monte en unas fechas en las que las condiciones meteorológicas podrían resultar más favorables.

Imagen: Sheila Bolívar

En declaraciones a Televisión Canaria, Brito ha explicado que por tercer año consecutivo el Cabildo de Tenerife ha prohibido el tránsito por el monte debido al riesgo de incendios forestales. La alcaldesa ha señalado que ha recibido numerosos mensajes de personas que le han trasladado su «desconsuelo» por no poder realizar la tradicional ruta.

Una segunda cita en torno al día de la Virgen

Ante esta situación, el Ayuntamiento considera necesario buscar alternativas para mantener la tradición de las peregrinaciones y ya estudia la posibilidad de incorporar una segunda convocatoria en febrero, coincidiendo con las celebraciones del día de la Virgen de Candelaria, que tiene lugar el día 12.

La propuesta permitiría recuperar la peregrinación por los montes y senderos en una época del año con una climatología previsiblemente más favorable, mientras que la cita del 14 de agosto se mantendría mediante recorridos alternativos que no impliquen atravesar zonas restringidas.

«Quizá sea cuestión de plantearlo con todas las instituciones y con la comunidad de frailes dominicos, poder peregrinar en febrero por los montes y senderos, y mantener la peregrinación del 14 agosto por otras vías alternativas», ha reflexionado Brito.