La Villa de Candelaria celebra este sábado, 15 de agosto, el día principal de la Festividad en Honor a la Virgen de Candelaria, con actos religiosos, institucionales, militares y civiles

Candelaria vivirá este sábado, 15 de agosto, el día principal de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria, una jornada marcada por la celebración de la Asunción de la Virgen al cielo y por el desarrollo de los actos religiosos, institucionales y militares más solemnes del calendario festivo.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas, cuando desde el Ayuntamiento parta la comitiva de autoridades civiles y militares y representantes institucionales que participarán en la misa solemne. El pendón municipal será trasladado por la calle La Arena hasta el exterior de la Basílica, acompañado por la Banda de Música Las Candelas.

Festividad Virgen de Candelaria. Imagen Ayuntamiento de Candelaria

Una Unidad de las Fuerzas Armadas recibirá a la comitiva y rendirá honores al representante designado por la Casa Real para presidir los actos solemnes. Este año, esta responsabilidad corresponde a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, dentro del sistema de rotación establecido entre cuatro autoridades: el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Parlamento, la alcaldesa de Candelaria y el teniente general jefe del Mando de Canarias.

Misa solemne, procesión y ofrenda

A su llegada en coche oficial, la alcaldesa dará la bienvenida a Astrid Pérez y le cederá el bastón de mando. Posteriormente tendrá lugar el desfile militar y la comitiva se dirigirá a la Basílica, encabezada por la representante real, donde la recibirá el obispo de la Diócesis Nivariense y el rector del templo.

La misa solemne estará presidida por el obispo y contará con la participación de la Coral Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas.

Una vez concluida la eucaristía, la imagen de la Virgen de Candelaria saldrá en procesión alrededor de la plaza, acompañada por las dos bandas de música del municipio, poniendo el broche a una de las jornadas más importantes de las fiestas patronales.

Ya por la noche, a las 21:30 h., ofrenda a la Patrona de Canarias «Las candelas de Canarias», desde el recinto junto al Ayuntamiento de Candelaria.

Dónde ver los actos de la Virgen de Candelaria

Tanto la parada militar, la solemne eucaristía como la procesión de la Virgen de Candelaria por la mañana, así como ya por la noche la ofrenda a la Virgen pueden seguirse en directo en Televisión Canaria, a la carta a través de la plataforma digital Canarias Play, de www.rtvc.es y del canal de YouTube de la cadena pública.