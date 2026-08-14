El análisis posterior reveló que la sustancia intervenida era marihuana, con un peso cercano a los ocho kilogramos

La Guardia Civil del Aeropuerto de Gran Canaria, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, ha detenido a un pasajero que viajaba desde un país no comunitario y transportaba casi ocho kilos de marihuana en su equipaje.

Imagen archivo RTVC.

Vuelo procedente de Europa

La intervención se produjo a la llegada de un vuelo procedente de Europa, durante uno de los controles rutinarios realizados por los agentes en la zona aeroportuaria, según ha precisado la Comandancia de Las Palmas este viernes en un comunicado.

Fue la actitud del pasajero lo que levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a identificarlo y a inspeccionar de forma minuciosa su equipaje.

En su interior localizaron varias bolsas con una sustancia vegetal, además de otros efectos presuntamente relacionados con la actividad delictiva.

Sustancia intervenida

El análisis posterior reveló que la sustancia intervenida era marihuana, con un peso cercano a los ocho kilogramos.

La Guardia Civil ha destacado que esta actuación se enmarca en las medidas preventivas implementadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en zonas aeroportuarias, diseñadas para detectar y prevenir ilícitos tanto fiscales como penales.

El detenido, junto con la droga intervenida, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.