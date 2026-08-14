El nuevo técnico de la UD Las Palmas dijo tener «buenas sensaciones» para el partido que enfrentará el próximo domingo al equipo amarillo contra el Albacete, primero de LaLiga Hypermotion

Rubén de la Barrera, entrenador de la UD Las Palmas en rueda de prensa previa al partido ante el Albacete. Imagen UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, espera que el conjunto amarillo ofrezca «la mejor versión posible» en el estreno liguero ante el Albacete Balompié, el próximo domingo, y que desde este primer partido se muestre como un equipo «impredecible y difícil de defender» para los rivales.

El técnico gallego se ha mostrado muy cauto en su primera comparecencia ante los medios de comunicación previa a un partido oficial, y no ha revelado ninguna pista acerca de la alineación que empezará el curso 2026-2027 en LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria ante el conjunto manchego, al que dirigió en 2021.

Sí ha confirmado que Jesé Rodríguez, ausente en el Trofeo Carranza por unas molestias, estará disponible el domingo, y que probablemente no pueda recuperar a ninguno de los jugadores que siguen en fase de recuperación por problemas que arrastran desde el curso pasado, como Viti, Recoba, Sandro o Ale García, además de Enrique Clemente, lesionado durante esta pretemporada.

El técnico coruñés ha reconocido que se ha «beneficiado» del trabajo realizado por otros entrenadores antes de su llegada, al que ha agregado algún «matiz» diferente, y propone que no solo juegue el equipo «en corto, al pie», sino que tenga otros registros y sepa cuándo tiene que «subir o bajar los decibelios» de los partidos.

Además, espera que su equipo sea capaz de «ir a presionar arriba», pero que también sepa defender cerca de su área cuando las circunstancias del juego así lo demanden.

Buenas sensaciones

Ha restado importancia a los goles encajados durante los ensayos del verano, y al contrario ha asegurado que tiene «buenas sensaciones» antes del estreno liguero, por lo que está «ilusionado y convencido de hacer un buen partido y entrar con buen pie a esta temporada».

Acerca del Albacete, ha subrayado que ha «firmado bien» en este mercado de fichajes, abierto hasta el próximo 1 de septiembre, y que aunque llegará con «alguna baja», es un equipo que nunca se rinde, capaz de igualar o voltear un marcador adverso cuando menos se espera, por lo que planteará «problemas» en este primer choque en el recinto de Siete Palmas.