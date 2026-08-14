El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, señala en un comunicado que lo ocurrido en Ceuta «demuestra» la necesidad de dicho protocolo

El Gobierno de Canarias ha reclamado este viernes un «protocolo coordinado» de respuesta ante crisis migratorias extraordinarias en sus fronteras exteriores y que estos territorios puerta de entrada «tengan voz» en el diseño de las políticas migratorias, tanto de España como de la Unión Europea.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, señala en un comunicado que lo ocurrido en Ceuta «demuestra» la necesidad de dicho protocolo.

Unión Europea

«No podemos improvisar cada vez que se produce una situación de esta magnitud, sino que deben estar definidos de antemano los mecanismos de coordinación entre la Unión Europea, el Estado y los territorios frontera: saber quién toma las decisiones, qué recursos se activan, cómo se garantiza la atención humanitaria y la protección de los menores y cómo opera la solidaridad de los territorios«, esgrime.

Recuerda Caraballo que Canarias «lleva años reclamando pasar de la gestión de emergencias a la anticipación» y sostiene que un protocolo europeo unificado permitiría que, ante una crisis como la de Ceuta o una llegada extraordinaria a Canarias, «todas las administraciones sepan desde el primer momento qué hacer y qué responsabilidad corresponde a cada una».

En esta línea, insta a Bruselas a disponer medidas específicas para quienes están en primera línea de la gestión migratoria y reclama «más solidaridad, financiación, protección real a los menores y un enfoque atlántico del reto migratorio».

Gobierno español

Eso no será posible, asegura, «sin que las regiones que somos la frontera exterior de la UE tengamos presencia y podamos tener voz en los proyectos que se ponen en marcha desde las instituciones comunitarias«.

Critica además el viceconsejero que ni el Gobierno español ni la Comisión Europea cuentan con estos territorios a la hora de establecer sus políticas migratorias.

Este extremo, asegura, ya se observó en la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor hace dos meses, y que «además de dejarnos fuera en su diseño, no se nos aportó ninguna información, a pesar de que somos la gran puerta de entrada del continente africano en Europa y las medidas que contempla nos afectan de manera directa«.

Canarias también se queja de que el Gobierno de España «tampoco contó» con la comunidad autónoma a la hora de establecer sus planes nacionales.