El Festival de Música Visual de Lanzarote planea una nueva etapa

Dentro un proceso de reflexión y planificación para potenciar el Festival de Música Visual de Lanzarote, el Festival no celebrará una nueva edición durante este año 2026

Festival de Música Visual de Lanzarote. Imagen Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa trabaja en una nueva etapa del Festival de Música Visual de Lanzarote con el objetivo de reforzar la calidad artística y la singularidad de una de las citas culturales más reconocibles de la isla. Dentro de este proceso de reflexión y planificación, el Festival no celebrará una nueva edición durante este año 2026.

El planteamiento del Área de Cultura pasa por estudiar diferentes fórmulas que permitan disponer de mayor planificación para la preparación de cada edición, profundizar en la selección de las propuestas artísticas y favorecer un trabajo más amplio de producción y desarrollo de los proyectos. Entre las posibilidades que se encuentran sobre la mesa figura establecer una periodicidad bienal.

Nueva etapa

El objetivo es preservar y potenciar la personalidad propia de un festival concebido desde sus orígenes alrededor del diálogo entre la música, la creación contemporánea, el paisaje y algunos de los espacios más singulares de Lanzarote. La ampliación de los periodos de trabajo permitiría abordar cada edición con mayor capacidad para estudiar nuevas propuestas y favorecer proyectos específicamente vinculados a las características del Festival y de la isla.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jesús Machín Tavío, señala que «el Festival de Música Visual forma parte de la historia cultural contemporánea de Lanzarote y queremos seguir cuidando aquello que lo ha convertido en una propuesta única. Estamos trabajando en una nueva etapa que nos permita preparar cada edición con mayor antelación, profundizar en la selección y producción de los proyectos y seguir elevando la calidad de una programación que tiene que estar a la altura de la singularidad del propio Festival».

El Área de Cultura considera que las características del Festival de Música Visual de Lanzarote requieren unos tiempos de trabajo acordes a la dimensión artística de sus propuestas. La selección de artistas, el estudio de los espacios, la producción de los espectáculos y la posibilidad de impulsar proyectos concebidos expresamente para Lanzarote son algunos de los aspectos que se quieren potenciar en esta nueva etapa.

Festival bienal

En este contexto, una de las fórmulas que se estudian es que el Festival adopte una periodicidad bienal, ampliando el ciclo de preparación de cada edición y favoreciendo un trabajo más profundo tanto en la configuración del programa como en el desarrollo de nuevas propuestas. Este modelo permitiría disponer de un mayor margen para explorar artistas y proyectos, impulsar posibles producciones propias y continuar diferenciando al Festival dentro del panorama cultural de Canarias.

El Área de Cultura continuará estudiando durante los próximos meses las distintas posibilidades para definir el modelo de las futuras ediciones, con el propósito de preservar el legado del Festival de Música Visual y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías que permitan seguir desarrollando y proyectando una cita estrechamente ligada a la identidad cultural y artística de Lanzarote.