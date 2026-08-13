El Consorcio de Seguridad y Emergencias difunde 30 vídeos en cinco idiomas con recomendaciones de prevención y autoprotección para residentes y visitantes

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha una nueva campaña de comunicación para incrementar la seguridad de las personas en el ámbito costero y marino de ambas islas.

Lanzarote impulsa una campaña para reforzar la seguridad en la costa y el mar. Cabildo de Lanzarote y la Graciosa

La iniciativa, denominada “Actuaciones de comunicación preventiva y sensibilización ciudadana en materia de seguridad litoral, autoprotección y protección civil en Lanzarote y La Graciosa”, se dirige tanto a la población residente como a quienes visitan las islas y reúne recomendaciones de prevención y respuesta para reforzar la seguridad en el entorno costero.

La vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, destaca el valor de una campaña que financia el Cabildo a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN): “Todas las iniciativas de naturaleza preventiva dirigidas a evitar y reducir accidentes para salvar vidas son imprescindibles y prioritarias, y seguiremos trabajando activamente con este propósito”.

La prudencia como primera medida de seguridad

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, señala que “Lanzarote cuenta con un cuerpo de bomberos muy cualificado y de primer nivel internacional, capacitado para intervenir en rescates en la costa y en el mar en situaciones adversas; pero, sin duda alguna, la medida más valiosa y segura para evitar accidentes es la propia prudencia de las personas que acuden a la costa. Esta nueva campaña está dirigida precisamente a fomentar la prudencia, el conocimiento y la seguridad de las personas en el litoral y en el mar de las islas”.

La campaña, diseñada y producida por la asociación ADACIS en coordinación con el Consorcio, se integra en la iniciativa “El mar nos une, dale vida” y consta de 30 spots audiovisuales en formato vídeo para YouTube y redes sociales. Los contenidos se han producido y subtitulado en español, inglés, alemán, francés e italiano, con el objetivo de llegar a residentes y visitantes durante los 12 meses del año.

30 vídeos con recomendaciones en cinco idiomas

Los spots pueden visualizarse en las páginas web del Consorcio de Emergencias y de ADACIS, así como mediante un código QR. Su difusión se reforzará a través de las redes sociales de las administraciones públicas canarias y de distintas entidades vinculadas a las actividades en la costa y el mar, además del sector turístico. Los vídeos en español también se emitirán en las televisiones locales de Lanzarote a partir de este mes de agosto.

Los materiales audiovisuales incluyen seis spots por idioma y recrean distintas situaciones de riesgo. Entre ellas figuran playas con banderas de señalización del estado del mar y servicio de vigilancia, costas rocosas sin banderas y piscinas, con especial atención a la prevención de accidentes con menores.

La campaña también aborda la navegación de embarcaciones a motor, con recomendaciones para evitar colisiones con bañistas y respetar las distancias y la velocidad. Además, incluye escenas destinadas a recordar la importancia de no perder de vista a los menores que utilizan flotadores en el mar, ya que el viento puede alejarlos de la costa.

Participación del cuerpo de bomberos

Los trabajos de diseño, rodaje y planificación de contenidos han corrido a cargo del personal técnico de ADACIS, bajo la supervisión y cooperación del gerente del Consorcio, Enrique Espinosa, y del cuerpo de bomberos, cuyos miembros han participado activamente en las grabaciones realizadas en el litoral de Lanzarote.

La campaña incorpora además un cartel editado en los cinco idiomas, que se distribuirá en formato impreso en centros deportivos, culturales, educativos y turísticos de Lanzarote y La Graciosa, así como a través de las redes sociales.