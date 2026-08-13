Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, se ha mostrado ilusionado ya que, a diferencia de otras temporadas, va a empezar la presente en buenas condiciones físicas

Kirian Rodríguez en rueda de prensa en la previa del partido ante el Albacete, primero de la temporada en LaLiga Hypermotion 2026-2027. Imagen UD Las Palmas

El capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha subrayado la importancia que tiene empezar LaLiga Hypermotion 2026-2027 «con buen pie» el próximo domingo ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria, porque los primeros partidos «marcan mucho» en el posterior desarrollo de la competición.

El centrocampista tinerfeño, primer capitán de la plantilla tras la marcha de Jonathan Viera, ha dicho este jueves en conferencia de prensa que los cuatro o cinco primeros encuentros del campeonato dirán «a qué aspira» el equipo amarillo y «a dónde quiere llegar».

Kirian tiene claro que si continúa en el club es porque tiene «una deuda pendiente», llegar otra vez a Primera División, «y seguiré aquí hasta que lo consiga»; además, ha recordado que en la plantilla quedan aún jugadores que tienen esa misma espina clavada.

El futbolista tinerfeño, ilusionado porque a diferencia de otros años va a empezar una temporada en buenas condiciones físicas, espera «enganchar a la afición» en el primer partido ante el Albacete, y ha apuntado que verán a un «equipo presionante, que quiere tener el balón» y con el que se sentirán «identificados».

La llegada al banquillo de un nuevo inquilino, Rubén de la Barrera, ha supuesto «cambiar un par de pinceladas» con respecto al anterior técnico, el asturiano Luis García, por lo que se tienen que «adaptar a la idea de juego» del preparador gallego.

Kirian ha admitido que contra el Cádiz, donde los amarillos se alzaron con el Trofeo Carranza (1-3), ya se vio esa propuesta, que deben «plasmar lo antes posible» para tener «interiorizados los nuevos conceptos».

Cambios en la plantilla

En cuanto a los muchos cambios registrados en la plantilla, el capitán amarillo ha reconocido que la marcha del central Mika Mármol será difícil de reemplazar.

«Era un jugador diferencial, y ahí no puedes competir en el mercado para traer a un jugador de esas características, pero ni nosotros ni otro equipo de la categoría», ha argumentado.

En cambio, está muy ilusionado por la irrupción de canteranos como Valentín Pezzolesi, Iván Medina o el juvenil Rafa Cruz, de 16 años, a los que deben «darles tiempo» porque tienen «grandes cualidades», si bien ha recordado que están aún «en formación», aunque en el futuro «le darán mucho al club».