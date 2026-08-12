La Primera División será la primera liga doméstica del mundo en utilizar esta tecnología, que incorpora un sensor capaz de transmitir hasta 560 señales por segundo

LaLiga presentó este lunes el ‘balón conectado’, una nueva herramienta que incorpora un sensor en el interior de la pelota y que entrará en funcionamiento esta temporada en Primera División. De este modo, la competición española se convertirá en la primera liga doméstica del mundo en implementar esta tecnología, desarrollada por la empresa Kinexon.

Presentan las clave de incorporación del nuevo balón conectado en LALIGA EA SPORTS, bajo el título “Balón conectado: claves de su implementación”. EFE/Mariscal

La nueva herramienta tendrá una función de apoyo al arbitraje y requerirá un importante despliegue logístico y tecnológico en los estadios, además de una estricta coordinación entre LaLiga, la RFEF y los clubes para garantizar la sincronización de los sistemas y el correcto funcionamiento de la tecnología.

El balón que utilizará la Primera División a partir del próximo viernes, y la Segunda desde la próxima campaña, incorporará un sensor de 25 gramos con un acelerómetro y un giroscopio, que permitirán medir tanto la fuerza como la velocidad que actúan sobre la pelota.

Doce antenas en cada estadio

Los instrumentos de medición enviarán la información a doce antenas instaladas en los veinte estadios de LaLiga EA Sports: tres en cada fondo y tres en cada grada lateral. Estos dispositivos garantizarán la cobertura y recibirán los datos necesarios para triangular en todo momento la posición del balón sobre el terreno de juego.

El balón transmitirá 560 señales por segundo de manera constante a las diferentes antenas y, en cuanto al posicionamiento, enviará información a un ritmo de 100 señales por segundo, según explicó Luis Mosquera, Football Data y Technology Expert de Kinexon.

Las antenas, sincronizadas entre sí, conectarán con los servidores instalados en los estadios y proporcionarán información que servirá, entre otras funciones, para apoyar el trabajo del arbitraje y facilitar la labor del árbitro de VAR, que recibirá la señal del impacto y de la triangulación.

«Todo ese flujo de datos e imágenes de cámaras se sincroniza con esos protocolos de tiempo de precisión, con la información del balón y esa información llega a la sala VAR para tomar las decisiones oportunas», señaló Mosquera.

Plan de formación para los árbitros

Eduardo Prieto, responsable de VAR del CTA-RFEF, explicó que los árbitros de VAR han recibido un plan de formación para comprobar las señales de los sistemas y afrontar dos grandes retos: «asegurar la permanente recepción de la señal y chequear la correcta sincronización de los sistemas y hacer una interpretación de los datos recibidos para aplicar las señales a los eventos del juego».

Cada balón deberá cargarse antes de los partidos mediante una estación inalámbrica que completará la carga en 90 minutos y ofrecerá una autonomía de cinco horas. Para facilitar este proceso, LaLiga instalará armarios con 20 estaciones que también permitirán almacenar las pelotas y comprobar que cumplen las condiciones óptimas que establece el protocolo de uso.

LaLiga prepara la tecnología para todos los estadios

En el caso del Rayo Vallecano, cuya concesión para utilizar temporalmente el Estadio de Vallecas retiró la Comunidad de Madrid debido a problemas de higiene y seguridad y que podría comenzar la temporada en Butarque, en Leganés, o en El Plantío, en Burgos, LaLiga aseguró que trabaja «en todos los escenarios posibles» para garantizar que «en el estadio en el que se juegue la tecnología estará disponible».

Ricardo Resta, director de Football Intelligence de LALIGA, explicó que la organización ha realizado pruebas tanto con los dispositivos tecnológicos de los estadios como con los propios balones, además de realizar «test a ciegas» con algunos clubes.

«Actualmente es la tecnología más fiable, más robusta, más fiable que existe», aseguró Resta, antes de explicar que LaLiga también realizó «pruebas de interferencias de radiofrecuencia con la colaboración de la policía».

Un nuevo protocolo para los 14 balones de cada partido

La nueva tecnología también obligará a aplicar un nuevo protocolo de uso que comenzará cuatro horas antes de cada partido, cuando los responsables comprobarán que los balones cuentan con carga suficiente.

Después del calentamiento, los balones tradicionales dejarán su lugar a los 14 ‘balones conectados’ que utilizará cada encuentro. Las pelotas descansarán sobre unos soportes distribuidos en doce puntos del perímetro del terreno de juego.

Los recogepelotas mantendrán su función, aunque ahora deberán controlar los balones que salgan del terreno y devolverlos lo más rápido posible a sus respectivos soportes. Durante el descanso, los responsables volverán a comprobar cada pelota y, al finalizar el partido, guardarán los balones en sus respectivos armarios.

Con esta nueva línea de trabajo vinculada a la innovación, LaLiga pretende avanzar hacia un fútbol «más comprensible y cercano» para el aficionado, que «recibirá mucha más información, emoción y conocimiento sobre el evento que se está produciendo».