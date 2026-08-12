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Cinco detenidos en Ingenio por presunto tráfico de drogas y blanqueo de capitales

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La Policía Nacional incauta 107 gramos de cocaína, 50 de hachís y más de 28.000 euros en efectivo durante la operación Hardy

Cinco personas han sido detenidas por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en el marco de la operación Hardy, desarrollada en el municipio de Ingenio.

Cinco detenidos en Ingenio por presunto tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Policía Nacional

Una investigación de varios meses

La investigación se prolongó durante varios meses, periodo en el que los agentes realizaron numerosas vigilancias y seguimientos sobre los objetivos de la operación. Estas actuaciones permitieron reunir suficientes indicios sobre su presunta implicación en la venta de sustancias estupefacientes.

A partir de las pesquisas, los agentes practicaron varios registros, en los que localizaron e incautaron 107 gramos de cocaína preparados para su distribución y venta, además de 50 gramos de hachís.

Más de 28.000 euros y material para las drogas

Durante los registros, la Policía Nacional también intervino 28.305 euros en efectivo, dos básculas de precisión y dos vehículos tipo turismo. Asimismo, los agentes localizaron diverso material destinado a la elaboración, almacenamiento y embalaje de sustancias estupefacientes.

La operación también permitió intervenir un arma tipo revólver y cinco cartuchos sin detonar. Una vez concluidas las diligencias policiales, los cinco detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

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