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La UD Las Palmas supera los 23.000 abonados a cinco días del estreno en LaLiga Hypermotion

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El club alcanza los 23.014 fieles para la temporada 2026-2027 y se fija ahora como objetivo igualar los 25.000 abonados del curso anterior

La UD Las Palmas ha superado la cifra de 23.000 abonados para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, según ha comunicado el club isleño este martes a través de sus redes sociales.

Aficionados de la UD Las Palmas
@UDLP_Oficial

La entidad ha actualizado la cifra de abonados hasta los 23.014, cuando restan cinco días para el inicio de la competición, que arrancará el próximo domingo con el enfrentamiento ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria.

El objetivo de los 25.000

Bajo el lema ‘Siente la Unión’, la UD Las Palmas se había marcado inicialmente como objetivo alcanzar los 20.000 abonados para esta temporada.

La campaña ha superado ampliamente esa cifra y el club se plantea ahora igualar los 25.000 aficionados que se abonaron en el curso anterior.

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