El Cabildo activará el PEIN desde las 13:00 horas del miércoles y reforzará la vigilancia en carreteras, cumbres y espacios naturales ante la previsión de una elevada afluencia de personas

El Cabildo de Gran Canaria ampliará hasta las 00:00 horas del viernes 14 de agosto la activación del Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria (PEIN) con motivo del eclipse solar de este miércoles y su coincidencia con las Perseidas. Ambos fenómenos astronómicos pueden provocar una importante concentración de personas en distintos puntos de la Isla, especialmente en las zonas de medianías y cumbres.

Imagen de archivo. Slavik Robtsenkov

El PEIN entrará en funcionamiento a las 13:00 horas de este miércoles 12 de agosto y permitirá reforzar la coordinación de los recursos insulares y de los distintos servicios que participan en la prevención y respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante estas jornadas.

La decisión responde a las medidas de coordinación abordadas entre la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la AEMET, los cabildos insulares y los organismos y servicios implicados en la planificación y respuesta operativa ante el eclipse.

Vigilancia en carreteras y zonas de mayor afluencia

El dispositivo previsto en Gran Canaria contempla un refuerzo de la vigilancia y de los recursos de seguridad, con especial atención a las carreteras y a los enclaves donde el Cabildo prevé una mayor concentración de personas. El cuerpo de agentes de medio ambiente del Cabildo desplegará un dispositivo preventivo en diferentes puntos de la Isla.

La vigilancia se intensificará especialmente en Gáldar, Guía y Artenara, además de Tamadaba, Agaete, Pico de las Nieves, Pico de la Gorra, Las Mesas, Corral de los Juncos, Bailico, Llano del Salado y Altos del Pozo. El dispositivo también prestará atención a las áreas recreativas y los entornos próximos a estos enclaves.

Además, el Cabildo mantendrá cerrada la carretera GC-216 de acceso a Tamadaba y movilizará personal adicional para reforzar la vigilancia y el dispositivo en los puntos que lo requieran, según evolucione la afluencia de personas y las necesidades operativas.

El Cabildo pide evitar desplazamientos innecesarios

La Institución insular insiste en que no resulta necesario desplazarse a las cumbres ni a los espacios naturales para observar el eclipse, ya que el fenómeno podrá contemplarse desde cualquier punto del Archipiélago que cuente con una visibilidad adecuada.

Por este motivo, el Cabildo recomienda evitar el acceso a las zonas forestales para observar el fenómeno y extremar las medidas de prevención y autoprotección, especialmente en los espacios naturales protegidos.

La previsión de una elevada afluencia también obliga a prestar especial atención a la movilidad y la regulación del tráfico. El Cabildo apela a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar concentraciones innecesarias en determinados enclaves y facilitar en todo momento el acceso y la actuación de los servicios de emergencia.

La Institución insular recuerda que la concentración de un elevado número de personas en espacios naturales puede dificultar la movilidad y condicionar la actuación de los servicios de emergencia ante cualquier incidencia. Por ello, solicita la colaboración de la ciudadanía para disfrutar tanto del eclipse como de las Perseidas desde lugares seguros y accesibles, evitando desplazamientos innecesarios y respetando en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Las Perseidas prolongan la afluencia en las cumbres

La coincidencia del eclipse con las Perseidas durante estas jornadas hace prever que la presencia de personas en las zonas de mayor altitud pueda prolongarse durante las noches posteriores. Esta circunstancia ha llevado al Cabildo a extender el dispositivo preventivo hasta la medianoche del 14 de agosto.

Temperaturas de hasta 30 grados en el sur

Según la información trasladada por la AEMET, Gran Canaria afrontará la jornada con temperaturas de entre 22 y 26 grados en el norte, mientras que en el sur oscilarán entre los 24 y los 30 grados. Durante la noche, las temperaturas experimentarán un ligero descenso.

La previsión también apunta a alisio moderado, con intervalos fuertes en las zonas más expuestas, además de una intensificación del viento durante la tarde y la noche. El riesgo de incendios se mantiene moderado en Gran Canaria, aunque con tendencia a incrementarse entre el miércoles y el jueves.

Ante estas condiciones, el Cabildo vuelve a insistir en la necesidad de extremar las precauciones y evitar cualquier comportamiento que pueda generar un riesgo de incendio, especialmente en las zonas forestales y de cumbre.