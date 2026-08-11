Sin saberlo, Santiago Rodríguez vivió el último eclipse total de sol de España en 1959, con 15 años

Santiago Rodríguez es un grancanario que cuando solo tenía contaba con 15 años, vio, sin saberlo, un eclipse total en 1959. Relata que que no supo que había vivido un eclipse de sol total, hasta muchos días después de aquel fenómeno

Muchos abuelos y bisabuelos canarios pensaron que ese 2 de octubre de 1959 se iba a producir el fin del mundo. De pronto, a las 10 de la mañana, se hizo de noche. La Luna ocultó por completo el Sol durante algo más de dos minutos y medio, en el noreste de Tenerife, Gran Canaria y el suroeste de Fuerteventura.

Estaba anunciado, pero muchos no lo sabían. Santiago Rodríguez cuenta que antes no había un acceso a la información como sí lo hay en la actualidad. «No tenía radio, no lo sabía», añade.

Santiago Rodríguez, el grancanario que vio el último eclipse total con 15 años. RTVC

Pero aquel eclipse fue mucho más que un espectáculo. También marcó un antes y un después en la historia científica y social de Canarias. Llegaron a Fuerteventura científicos desde distintos puntos del mundo. Desde Portugal, Inglaterra y Estados Unidos. Santiago Rodríguez tenía por aquel entonces 15 años.

La observación del cielo de las Islas durante aquel acontecimiento ayudó a impulsar el nacimiento de la astrofísica en el archipiélago, dando lugar a la inauguración oficial del Instituto de Astrofísica de Canarias, en 1985. Han pasado 67 años. Y ahora nos toca a nosotros mirar al cielo.

Ahora, Santiago espera con ilusión ver de nuevo un eclipse. Y aunque el 12 de agosto el eclipse solar será parcial, sus recuerdos volverán a resonar en su memoria con aquel eclipse de 1959.