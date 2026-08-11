El ‘Especial Eclipse’ de la cadena pública desplegará este miércoles 12 de agosto, de 19:00 a 20:20 horas, nueve puntos de directo para acercar a los espectadores una cita histórica para la astronomía

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria se volcarán este miércoles 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, con la cobertura del eclipse total de Sol, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. La cadena pública desplegará un amplio dispositivo, con nueve puntos de directo en el Archipiélago y la Península, para seguir minuto a minuto la evolución del fenómeno.

El ‘Especial Eclipse’, presentado por Antonio Cárdenes, se prolongará hasta las 20:20 horas, cuando dará paso a los Informativos, que recogerán los momentos más destacados de la jornada.

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo y podrá apreciarse desde las 19:20 horas, momento en que la Luna comenzará a cubrir progresivamente el disco solar. En Canarias, aunque el eclipse no alcanzará la totalidad, podrá observarse de forma parcial, con una magnitud de entre el 66 % y el 74 %, dependiendo de la isla.

España inicia la cuenta atrás para el histórico eclipse solar total del 12 de agosto / RTVC

Nueve puntos de directo

Para contar cómo se vive y se observa este acontecimiento, Televisión Canaria desplegará equipos en cada una de las ocho Islas y un noveno punto en el Cerro del Otero, en Palencia, donde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha preparado un dispositivo especial para la observación del eclipse. Hasta allí se desplazará el periodista Aday Sánchez, que contará en directo cómo se vive este momento y acercará a los espectadores las explicaciones de los expertos del IAC.

En Canarias, Tania Sánchez estará en Playa de Las Conchas, en La Graciosa; en Tenerife, Mary Martín conectará desde el Teide, mientras que Diana Giambona seguirá el eclipse desde Teno. Desde Fuerteventura, María Asensio estará en El Cotillo y, en Gran Canaria, César Lorenzo lo hará desde el Pico de Las Nieves.

El recorrido por las Islas continuará con Efrén, desde el Mirador del Río, en Lanzarote; Mónica Darias, desde Valle Gran Rey, en La Gomera; May, desde Tazacorte, en La Palma; y Haridian Marichal, desde el Faro de Orchilla, en El Hierro.

Servicio público

Además de las conexiones en directo, Antonio Cárdenes estará acompañado en plató por un experto, que irá explicando las distintas fases del eclipse y ayudará a entender las claves científicas de este acontecimiento.

La cobertura contará así mismo con señales de la FORTA, dentro del amplio dispositivo coordinado por las televisiones autonómicas para seguir el eclipse desde diferentes puntos del país. También se ofrecerán imágenes desde el aire a bordo de un avión de Iberia fletado especialmente para seguir el eclipse, que ofrecerá otra perspectiva de uno de los momentos más esperados de la tarde.

Tras el ‘Especial Eclipse’, la cobertura continuará en una nueva edición del Telenoticias 2, presentada por Gema Padilla, que recogerá las imágenes y momentos más destacados de la jornada. Con este amplio despliegue técnico y humano, Televisión Canaria refuerza su vocación de servicio público, acercando a la ciudadanía uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas.