El Gobierno de Canarias ha informado que el número (+57) 310 778 7794 es al que se puede dirigir todo habitante canario que se encuentre en estos momentos en el país sudamericano
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El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de la ciudadanía canaria que se encuentre en Colombia un número de teléfono de asistencia e información después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país sudamericano este lunes.
En un mensaje en redes sociales, Presidencia ha informado que dicho número es el (+57) 310 778 7794, al que se puede dirigir todo habitante canario que se encuentre en estos momentos en el país sudamericano, sea residente o esté únicamente de visita, y quiera recibir algún tipo de asesoramiento o información al respecto de este desastre natural.
La Dirección General de Emigración ha habilitado este número gracias a la colaboración de la Fundación +34, ha precisado Presidencia en dicho mensaje.
Desde ayer por la tarde, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como su vicepresidente, Manuel Domínguez, ya habían trasladado mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas de este terremoto, del que el último balance provisional habla ya de al menos 132 muertos.