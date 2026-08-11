El Gobierno de Canarias ha informado que el número (+57) 310 778 7794 es al que se puede dirigir todo habitante canario que se encuentre en estos momentos en el país sudamericano

Labores de rescate en la ciudad de Cali tras el terremoto. Imagen Reuters

El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de la ciudadanía canaria que se encuentre en Colombia un número de teléfono de asistencia e información después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país sudamericano este lunes.

En un mensaje en redes sociales, Presidencia ha informado que dicho número es el (+57) 310 778 7794, al que se puede dirigir todo habitante canario que se encuentre en estos momentos en el país sudamericano, sea residente o esté únicamente de visita, y quiera recibir algún tipo de asesoramiento o información al respecto de este desastre natural.

La Dirección General de Emigración ha habilitado este número gracias a la colaboración de la Fundación +34, ha precisado Presidencia en dicho mensaje.

Desde ayer por la tarde, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como su vicepresidente, Manuel Domínguez, ya habían trasladado mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas de este terremoto, del que el último balance provisional habla ya de al menos 132 muertos.