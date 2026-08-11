Ambos territorios, Canarias y Galápagos, comparten numerosas afinidades caracterizados por su singularidad insular y su condición de laboratorio natural

Firma del protocolo entre Canarias y Galápagos. Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias y Galápagos han firmado un protocolo de colaboración que tiene como objetivo promover, desarrollar y ejecutar acciones en materia de innovación y sostenibilidad, además de intercambiar conocimiento sobre estos asuntos que contribuyan al desarrollo sostenible del archipiélago ecuatoriano, según informa un comunicado.

En el documento -suscrito por el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo; y el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen especial de Galápagos, Carlos Enrique Ortega-, Canarias y Galápagos reconocen que los territorios insulares constituyen espacios de referencia para la innovación y la generación de soluciones sostenibles frente a desafíos globales y muestran su interés en consolidar una cooperación que favorezca el intercambio de conocimiento, la identificación de buenas prácticas y la proyección internacional de ambos territorios como referentes en el desarrollo sostenible de los espacios insulares.

Esta colaboración, explica Octavio Caraballo, surgió a raíz del interés mostrado por las autoridades de Ecuador por la investigación e innovación que se está desarrollando en distintos centros de Canarias y que pudieron conocer en la II edición de DiploInnova Canarias, celebrada en Madrid el pasado mes de febrero, una iniciativa que puso el foco en Océano y Cambio Climático.

En este encuentro, dijo, se constataron las numerosas afinidades que comparten los archipiélagos de Canarias y Galápagos “caracterizados por su singular condición insular, su extraordinario patrimonio natural, su relevancia estratégica y los retos comunes derivados de la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad, la resiliencia frente al cambio climático y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo equilibrados e innovadores”.

Colaboración institucional

En este contexto, señala el viceconsejero, Canarias tiene como objetivo impulsar una relación estable de colaboración institucional con el archipiélago ecuatoriano que permita llevar a cabo un intercambio de delegaciones técnicas y de investigadores de los dos territorios y facilitar la transferencia de conocimiento aplicado a políticas públicas. Asimismo, es objeto de esta línea de colaboración organizar talleres temáticos y constituir grupos de trabajo especializados en estos ámbitos, además de desarrollar proyectos pilotos conjuntos.

Este trabajo tiene como base el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la cooperación técnica en aspectos como la transición energética y movilidad sostenible; la gestión sostenible del agua; la conservación de la biodiversidad, bioseguridad y control de especies invasoras; la planificación territorial, gobernanza insular y la gestión del reto demográfico.

También es interés de Canarias y Galápagos trabajar conjuntamente en economía circular y gestión de residuos; soberanía alimentaria y desarrollo territorial sostenible; la conservación y gestión sostenible del medio marino y de los recursos pesqueros; la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia de los territorios insulares o la innovación, transferencia de conocimiento e intercambio de buenas prácticas en políticas públicas para territorios insulares.

A través del protocolo firmado, ambos gobiernos muestran su voluntad de fomentar el intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas; facilitar el intercambio de delegaciones técnicas y especialistas; promover la organización de reuniones, talleres, seminarios y demás espacios de cooperación técnica; así como identificar, formular y evaluar iniciativas, programas y proyectos de interés común.

El documento puntualiza que las actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia del mismo no generarán obligaciones jurídicas o financieras para ninguno de los dos archipiélagos, salvo que estas se establezcan expresamente mediante los instrumentos específicos que, de ser el caso, se suscriban para la ejecución de proyectos o actividades concretas.