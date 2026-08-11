La red que captaba menores extranjeras no acompañadas estaba asentada en la isla de Gran Canaria y las trasladaba a la península o a Francia

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Guardia Civil ha desarticulado una red asentada en la isla de Gran Canaria dedicada a la captación de menores extranjeras no acompañadas alojadas en centros de acogida a las que facilitaba su salida de las islas para trasladarlas posteriormente a territorio peninsular y Francia, donde algunas de ellas habrían sido sometidas a explotación sexual.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la situación de una menor tutelada que, después de abandonar un centro de protección en Gran Canaria, logró regresar a España desde Francia y relató que había sido captada mediante la promesa de un supuesto trabajo.

A partir de ese momento, los investigadores detectaron la existencia de otros casos similares de menores que abandonaban los centros sin su documentación personal y que, pocas horas después, aparecían vinculadas a vuelos con destino a distintos puntos de la Península.

Detenida en Gran Canaria una red dedicada a captar menores tuteladas de origen subsahariano para su explotación sexual. Imagen Guardia Civil / Europa Press

Un patrón común de actuación

Así, Se pudo acreditar un patrón común de actuación por parte de la organización, que aprovechaba la situación de especial vulnerabilidad de las menores, muchas de ellas sin arraigo familiar en España, con barreras idiomáticas y con la intención de abandonar Canarias para trabajar o llegar a otros países europeos.

Bajo esa falsa apariencia de ayuda, les ofrecían una vía para salir de los centros, se les facilitaban documentos de identidad o de viaje no coincidentes con su verdadera identidad y se organizaban sus desplazamientos por vía aérea y terrestre.

La investigación ha constatado la existencia de un reparto de funciones dentro del grupo muy diferenciados. Algunos integrantes se encargaban de contactar con las menores o facilitar el contacto desde el interior de los centros; otros gestionaban la documentación, la distribución de efectos o la compra de billetes; y otros acompañaban a las víctimas hasta el aeropuerto para asegurar que accedieran a la zona de embarque y posterior traslado a sus destinos finales.

Identidades falsas

Uno de los elementos clave de la investigación fue la detección de varios desplazamientos de menores desde el aeropuerto de Gran Canaria utilizando identidades falsas.

En algunos casos, los investigados acompañaban a las menores hasta los filtros de seguridad y controlaban el acceso a la zona restringida, lo que permitió a los agentes confirmar que las salidas no respondían a fugas aisladas, sino a una operativa organizada y repetida en el tiempo.

En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha conseguido liberar a dos víctimas y evitar la fuga de otras cuatro menores de edad, impidiendo que abandonaran las islas siguiendo el mismo procedimiento utilizado en casos anteriores.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 29 de julio por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, ambos pertenecientes a la Guardia Civil, practicándose un total de cinco entradas y registros en distintos puntos de Gran Canaria y procediéndose a la detención de cinco personas, una de ellas menor de edad.

Los registros practicados resultaron positivos para la investigación, interviniéndose abundante documentación de interés y efectos relacionados con los hechos investigados, así como terminales móviles, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La investigación la ha dirigido la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria Plaza n° 3 y continúa abierta no descartando futuras actuaciones.