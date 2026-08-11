Tras el terremoto de 7,4 de magnitud de este lunes en Colombia, el Gobierno español cifra en 164 españoles que aún están sin localizar aunque no constan fallecidos ni heridos hasta el momento

Daños causados por el terremoto de magnitud 7,2 de este lunes en Colombia. Imagen Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, y no constan fallecidos ni heridos de origen español.

En declaraciones a los medios en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el ministro ha señalado que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

Las autoridades españolas han contactado con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares ha pedido que se comuniquen con los servicios consulares.

En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, ha explicado el ministro.

La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia.

Todo ello en la línea de colaboración que ya se siguió en el terremoto de Venezuela, donde el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la cifra de españoles fallecidos asciende a 56 y la de desaparecidos a 136.

Llamadas y mensajes gratuitos

Telefónica ha habilitado llamadas y SMS gratuitos desde España a Colombia, así como la bonificación del ‘roaming’ (itinerancia) para facilitar que la población pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos tras el seísmo registrado en Colombia.

La multinacional española aplica este servicio gratuito tanto en su marca Movistar como en la de O2, tanto para las líneas para personas, como para profesionales y pymes, según han informado fuentes de la compañía.

Telefónica ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia, han informado fuentes de la multinacional española.

La empresa completó su salida de Colombia este año.