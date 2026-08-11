Refuerzo del transporte público para las Fiestas de Candelaria

El operativo especial proyectado por Titsa para los días 14 y 15 de agosto ofrecerá 20.000 plazas adicionales con el refuerzo en varias líneas del transporte insular y con la habilitación de Lanzaderas

Titsa refuerza el transporte público por la Festividad de la Virgen de Candelaria. Imagen Titsa

Titsa pondrá en marcha un operativo especial los próximos días 14 y 15 de agosto, con motivo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria. La empresa pública del Cabildo de Tenerife ofrecerá 20.000 plazas adicionales durante estas jornadas, mediante el refuerzo de las rutas 120 y 122, y la habilitación de las lanzaderas 522 desde La Laguna, y 529 desde Izaña.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, destacó que el dispositivo tiene como objetivo facilitar que la ciudadanía opte por el transporte público para desplazarse hasta Candelaria, especialmente durante unas jornadas de gran afluencia. “Queremos que la guagua sea una alternativa cómoda, segura y práctica al vehículo privado, de manera que quienes acudan a Candelaria puedan despreocuparse del tráfico y de la búsqueda de aparcamiento”, apuntó.

García recordó que en 2025 el uso del transporte público durante las fiestas de la Patrona de Canarias creció un 11% respecto al año anterior, superando los 27.600 viajeros entre los días 14 y 15 de agosto. “Este año damos un paso más, ampliando la oferta de plazas y mejorando las conexiones para animar tanto a residentes como a visitantes a acudir en guagua a Candelaria, para facilitar los desplazamientos y seguir promoviendo una movilidad más eficiente y sostenible durante estas fiestas”, indicó.

Servicio en Candelaria

Según informa un comunicado, el servicio en Candelaria se realizará desde la Avenida de los Menceyes, junto a la antigua Estación, desde el viernes 14 de agosto a las 14:00 horas, hasta el sábado 15 de agosto, a las 17:00 horas. Durante este período, quedarán fuera de servicio las paradas desde la Calle Bélgica hasta la Plaza de Teror.

Según el dispositivo previsto, la línea 122 (Santa Cruz de Tenerife – Las Caletillas – Candelaria), verá reforzado su servicio regular en función de la demanda de viajeros.

Por su parte, la línea 120 (Santa Cruz – Candelaria – Puertito de Güímar – Güímar) se reforzará con viajes adicionales el viernes 14 de agosto a partir de las 17:25 horas salidas de Santa Cruz, y 18:45 horas salidas de Güímar.

Asimismo, Titsa habilitará la guagua lanzadera 522 que conectará La Laguna con Candelaria a través de la TF-5, la TF-2 y la TF-1. El servicio contará con viajes adicionales entre las 18:30 horas del viernes 14 de agosto y las 21:30 horas del sábado 15 de agosto.

Lanzadera especial desde Izaña

Además, se habilitará la lanzadera 529, un servicio especial que se activa cada año por las Fiestas de Candelaria y que, en su recorrido de ida, conecta Izaña, La Crucita, Cruce Carretera de las Cañadas, Arafo, Cruce Cuevecitas y Candelaria.

Las salidas desde Izaña serán a las 19:00 horas y 21:30 del viernes 14 de agosto, y a las 00:15 horas del sábado 15. Por su parte, desde Candelaria la línea partirá a las 20:15 y a las 23:00 del viernes 14 de agosto, con paradas en Güímar (Por el Carretón), Arafo e Izaña.

Enlaces desde la capital

Los peregrinos que deseen comenzar su recorrido desde la Carretera General del Sur dispondrán durante todo el viernes 14 de agosto, con sus horarios habituales, de varias líneas que pueden utilizar como enlace:

Santa Cruz-Cruce de La Cuesta: líneas 014 y 228.

Santa Cruz-Cruce de Taco: líneas 232, 233, 934, 936, 937 y 238.

Santa Cruz – Hospital Universitario de Canarias: líneas 015, 100, 102 y 108.

Servicios desde el Sur de la isla

Las personas que se desplacen desde el Sur de Tenerife dispondrán de las líneas 111 y 711, que conectan Santa Cruz de Tenerife con Costa Adeje por la autopista TF-1, tanto a la ida como a la vuelta.

Aparcamiento gratuito

Los peregrinos que utilicen la guagua para desplazarse hasta Candelaria podrán beneficiarse de aparcamiento gratuito en los parkings de los intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, desde las 18:00 horas del viernes 14 de agosto hasta las 23:00 horas del sábado 15 de agosto.

Para acceder a esta ventaja, será necesario acreditar un viaje realizado en las líneas 120, 122 o 522. Los usuarios deberán dirigirse a la caja central del parking y presentar la acreditación correspondiente.

Con este dispositivo, el Cabildo de Tenerife pretende facilitar los desplazamientos durante unas jornadas de gran afluencia y favorecer el uso del transporte público como la opción más cómoda y segura para acudir a Candelaria, evitando el tráfico y las dificultades asociadas al estacionamiento.

Los viajeros pueden consultar toda la información sobre el dispositivo especial en la página web de Titsa, en el teléfono de información 922 53 13 00 y a través de las redes sociales de la compañía.