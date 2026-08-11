El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le ha trasladado al ministro Albares, un refuerzo inmediato de la frontera para evitar una nueva entrada masiva de personas desde Marruecos

Declaraciones: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno que acelere al máximo la devolución a Marruecos de los cerca de 10.000 migrantes que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad y ha exigido un refuerzo inmediato de la frontera para evitar una nueva entrada masiva.

Tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el presidente de la ciudad autónoma ha considerado «positivo» que Marruecos esté dispuesto a facilitar el retorno, aunque ha advertido de que el Gobierno no le ha ofrecido ningún plazo concreto para completar las devoluciones.

A juicio de Vivas, ahora corresponde al Gobierno de la nación poner en marcha «las iniciativas legislativas que sean necesarias» y dotar de medios suficientes a los servicios de extranjería, los juzgados, la Fiscalía, los forenses y la Policía especializada para tramitar con carácter urgente los expedientes de expulsión.

«Nos tenemos que tomar esto como una urgencia nacional», ha reclamado Vivas, quien ha considerado que el dispositivo debería funcionar «todas las horas del día que sean necesarias», incluidos fines de semana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i). Imagen EFE

Evitar una nueva entrada

Ha defendido que evitar una nueva entrada masiva pasa también por eliminar cualquier expectativa de que llegar a la ciudad permita obtener documentación o acceder al asilo y ha sostenido que «la única solución» para quienes participaron en la entrada es el retorno a Marruecos.

Vivas ha descrito lo ocurrido el 30 de julio como «un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial» y ha afirmado que la situación ha provocado entre los ceutíes «indignación», «preocupación» y una sensación de «abandono» ante la respuesta del Gobierno.

El presidente ceutí ha considerado que, a medio plazo, también será necesario acometer obras de infraestructura para hacer la frontera «más segura» y evitar que vuelva a quedar acreditada su vulnerabilidad.

También ha defendido una mayor implicación de la Unión Europea en el refuerzo de la frontera de Ceuta.

En este sentido, ha reclamado que la presión migratoria no pueda utilizarse como instrumento para «desestabilizar a Ceuta, a España y a Europa».

El papel de Marruecos

Preguntado por el papel de Marruecos y por las circunstancias que permitieron la entrada masiva, Vivas ha señalado que, según la información trasladada por Albares, no hubo una relajación de los controles marroquíes.

Ha defendido, no obstante, que la crisis debe servir para demostrar que ningún aspecto esencial para Ceuta puede quedar supeditado a Marruecos.

«Que la estabilidad de Ceuta en los aspectos claves para su estabilidad, que es tanto como decir para su integridad territorial y su soberanía, no estén en manos de Marruecos», ha reclamado.

Devolución «inmediata»

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado la voluntad de Marruecos para la devolución «inmediata» y sin contrapartidas de todos los migrantes que cruzaron o quieran cruzar la frontera de España en Ceuta de manera irregular.

En declaraciones a los medios en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el ministro ha advertido de que la colaboración con la diplomacia marroquí garantizará que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos».

Ha incidido en la «aventura abocada al fracaso» a la que se exponen quienes atiendan a los mensajes que circulan en redes sociales sobre «lo que falsamente pueden obtener entrando irregularmente» en España.

Albares ha apuntado a la desinformación difundida en redes sociales como uno de los elementos que desencadenaron la entrada masiva de personas en Ceuta, y ha anunciado que el Gobierno y la Comisión Europea trabajan con las plataformas digitales para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Ha destacado el espacio de la web del Ministerio denominado «Exteriores explica», donde se recogen los hechos y se desmontan las informaciones falsas relacionadas con la entrada irregular en las dos ciudades autónomas.