El servicio telefónico canario de violencia de género recibió en julio cerca de 2.000 alertas, el número más elevado de llamadas de toda la serie histórica

Servicio del 112 de atención a las víctimas de violencia de género

Solo durante el mes de julio pasado el servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió cerca de 2.000 llamadas (1.932), de las que el 61% (1.170 alertas) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

La directora del ICI, Ana Padrón, apela al compromiso de toda la ciudadanía contra las violencias machistas e insiste en la importancia de llamar al 112 ante cualquier indicio para proteger a las mujeres. “Las 1.932 alertas de julio, la cifra más elevada de llamadas recibidas en un solo mes desde la creación del servicio en 1999, es un dato evidente que corrobora lo que siempre han comunicado las personas que están en primera línea atendiendo a las mujeres, y es el hecho de que durante los periodos vacacionales aumenta el riesgo de las mujeres y menores que conviven con un maltratador”.

Aún así, añade en un comunicado, que “nada justifica la violencia machista, ni el verano ni mayor convivencia, la responsabilidad es siempre de quien ejerce la violencia”. “Toda la población debe estar alerta y ante cualquier sospecha de que una mujer pueda ser víctima de violencia de género o esté en riesgo, debe llamar al 112”, recuerda la directora.

El registro de llamadas de julio supone un aumento del 10% respecto al mismo mes de 2025. En cuanto al acumulado del año las 11.625 de estos siete primeros meses del año representan un 13% más que en el mismo periodo de 2025.

Dispositivos para mujeres agredidas

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en julio en 224 ocasiones y 42 mujeres con sus 28 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar. De forma paralela, en este mes se movilizaron 1.127 recursos policiales y 84 sanitarios.

La mayoría de agresores fueron la pareja (921), o la expareja (471), también hubo agresiones por parte de hijos (62), desconocidos (60), amigos (8), padres (35) o hermanos (18).

En cuanto al tipo de agresiones, según datos del ICI, casi el 5% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 47 ocasiones. El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 43% no físicas.

Por grupos de edad aumentaron de manera destacada el número de menores de 18 años afectadas y en julio se recibieron 32 alertas, un 28% más que en el mes anterior.

En cuanto al resto de grupos se recibieron 372 alertas de mujeres de 18 a 35 años (329 en junio); 410 de mujeres entre 36 y 55 años, (389 en el mes anterior); 109 de 56 a 75 años (102 en junio); y 15 de mujeres de 76 a 97 años (13 en junio).

La mayoría de las llamadas, el 41%, se realizaron por la propia víctima, un 25% por alertantes accidentales, un 17% por instituciones, y un 5% por familiares.