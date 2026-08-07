El suceso se produjo sobre las 15:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente

Tres mujeres han resultado heridas este viernes tras el impacto del vehículo en el que viajaban contra una vivienda en la calle Europa, en el municipio grancanario de Mogán, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Tres mujeres heridas tras el impacto de un vehículo contra una vivienda en Mogán / 112 Canarias

El suceso se produjo sobre las 15:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las afectadas, que resultaron heridas de diversa consideración. Las victimas fueron trasladadas en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

La Policía Local se encargó de instruir el atestado correspondiente.