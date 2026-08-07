Cerradas dos playas en Fuencaliente por desprendimientos

Se trata de las dos playas más importantes y visitadas del municipio, Zamora Grande y Zamora Chica

Este verano, el Ayuntamiento de Fuencaliente restringe el baño en las populares playas palmeras de la Zamora. Las autoridades locales tomaron esta decisión preventiva tras registrar varios desprendimientos fuertes. Así, el consistorio busca garantizar la plena seguridad de todos los visitantes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las playas de la Zamora Grande y la Zamora Chica sufren graves problemas por desprendimientos. Por consiguiente, los bañistas no pueden acceder a estas importantes áreas costeras.

Historial de inestabilidad en el terreno

La Zamora Grande reabrió sus accesos al público durante el pasado año 2021. El consistorio realizó previamente múltiples trabajos de mejora y accesibilidad en el talud.

Sin embargo, los técnicos detectaron una gran inestabilidad muy poco tiempo después. Además, la precaria base de una caseta privada empeoró la situación del terreno.

Como consecuencia, el ayuntamiento cerró este turístico espacio hace exactamente tres años. Ahora, desde finales de julio, la Zamora Chica también sufre fuertes caídas de rocas.

El consistorio espera autorizaciones oficiales

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, explicó que el ayuntamiento carece de competencias sobre este dominio público. Por lo tanto, el consistorio solicita a Costas una autorización para ejecutar la demolición de la construcción.

Mientras tanto, el alcalde confirma que varios técnicos están redactando un proyecto para acondicionar el río. Estos expertos realizan un estudio geológico de toda la zona afectada.