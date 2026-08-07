Este sábado veremos algunos intervalos nubosos a menos de 500 – 600m por el Norte de las islas más altas

Según la previsión del tiempo en Canarias, este viernes en el cielo del norte y este de La Palma, del norte del Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, de la costa oeste de Fuerteventura, del norte y oeste de Lanzarote y en el de La Graciosa habrá nubosidad, a menos de 600 – 800 m de altitud, que será más abundante por la mañana y después de media tarde.

Este sábado veremos algunos intervalos nubosos a menos de 500 – 600m por el Norte de las islas más altas y por el Norte y Oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. En el resto lucirá el sol y habrá una ligera calima en altura en la mitad oriental. Las temperaturas apenas cambiarán, incluso podrían subir ligeramente en cumbres, máximas 32 – 36ºC, las más altas se darán por el Sureste de Gran Canaria o en municipios como El Rosario y Candelaria en Tenerife.

El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, arreciando a partir del mediodía en Morro Jable y en zonas de interior y Sur de Lanzarote, rachas 60 – 80km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, la marejada a fuerte marejada en las expuestas al alisio y altamar, con olas 1 – 1,5m.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO: Salvo alguna nubes baja en el extremo Nordeste y el Norte, cielos despejados. Temperaturas de verano, máximas 32 – 34ºC. Alisio moderado a fuerte.

LA PALMA: Seguirá el calor en medianías del Sur y Oeste, máximas 32 – 35ºC, las más altas en el Valle de Aridane. Tiempo soleado, y viento alisio moderado a fuerte.

LA GOMERA: Alisio con intervalos muy fuertes y rachas 70 – 90km/h en el extremo Noroeste, Sureste y medianías del Sur. Nubes por el Norte y sol en el resto con calor.

TENERIFE: Seguirá el calor en medianías, y especialmente en municipios como El Rosario y Candelaria, máximas locales +36ºC.. Alguna nube baja por el Norte, y sol en el resto. Y viento del Nordeste moderado con intervalos fuertes al Sur de Anaga.

GRAN CANARIA: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 600m. Mucho sol en el resto con calima en altura. Temperaturas veraniegas, máximas 32 – 36ºC. Viento alisio con intervalos muy fuertes en costas Sureste y Noroeste, rachas 60 – 80km/h.

FUERTEVENTURA: Sol y ligera calima, con nubosidad baja por el Norte de Jandía y la costa Oeste. Temperaturas máximas 26 – 34ºC. Y viento del Nordeste fuerte en Morro.

LANZAROTE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto con ligera calima. Temperaturas veraniegas. Y viento alisio racheado, 70km/h interior y Sur.

LA GRACIOSA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado a fuerte.