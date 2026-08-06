Habrá que esperar hasta el domingo para notar el alivio térmico

Nueva jornada de calor, que irá disminuyendo progresivamente hasta el próximo domingo donde se notará ya un alivio término después de días con altas temperaturas

Costa de Telde. Imagen Antonio Rico

Las altas temperaturas seguirán marcando la jornada de este jueves en Canarias, aunque con un ligero descenso respecto a los días anteriores. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por calor en las islas de Gran Canaria y La Palma, donde se esperan los registros más elevados del archipiélago.

Según la previsión, el alivio térmico será muy gradual y no será hasta el próximo domingo cuando se alcancen las temperaturas más bajas de la semana, aunque seguirán siendo valores propios del verano.

Los termómetros volverán a superar 34 grados

Durante este jueves, los termómetros volverán a superar ampliamente los 34 grados en las medianías del sur de Gran Canaria y en el oeste de La Palma. También se podrán registrar de forma puntual temperaturas superiores a esa cifra en algunos puntos de La Gomera, Tenerife y El Hierro. En Lanzarote y Fuerteventura se prevén máximas de entre 32 y 34 grados en determinadas zonas.

Además del calor, el viento alisio soplará con intensidad moderada a fuerte, especialmente en los municipios situados en las vertientes sureste y noroeste de las islas. Este régimen de vientos también provocará un empeoramiento del estado del mar, con olas que podrán superar el metro y medio de altura en las costas del archipiélago.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en el litoral, ya que las altas temperaturas favorecerán una elevada afluencia de bañistas a las playas, sobre todo en las ubicadas en las vertientes sur de las islas. Las autoridades recuerdan la importancia de protegerse del calor, mantenerse bien hidratado y seguir las recomendaciones de seguridad tanto en la costa como durante las horas centrales del día.