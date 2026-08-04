La localidad grancanaria encabeza de nuevo el ranking nacional en una jornada marcada por el aviso naranja por calor

Tasarte, en Gran Canaria, ha vuelto a convertirse este martes en el punto más caluroso de España al alcanzar una temperatura máxima de 42,6 grados, según los datos registrados por la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Playa de Tasarte. Jarek Prokop

La máxima se registró a las 15:40 horas y situó de nuevo a esta localidad costera de apenas medio millar de habitantes al frente de la clasificación nacional, por delante de los 41,6 grados de Molina de Segura (Murcia) y de los 41 grados registrados en Lomo Pedro Alfonso, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Gran Canaria, bajo un intenso episodio de calor

Las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria permanecieron una jornada más en aviso naranja por altas temperaturas, lo que propició que varios puntos de la isla superaran o rozaran los 40 grados.

Maspalomas registró 39,8 grados y se convirtió en el tercer punto más caluroso de Canarias, mientras que el termómetro alcanzó los 38,9 grados en Agüimes, otro de los municipios que ha figurado con frecuencia entre los registros más elevados durante este episodio.

El top cinco de las temperaturas máximas en Canarias lo completó Tijarafe, en La Palma, con 38,3 grados. La vertiente oeste y las cumbres de esa isla también permanecieron este martes en aviso naranja por calor, al igual que el sur, este y oeste de Gran Canaria.

Noches con temperaturas superiores a 30 grados

A las elevadas temperaturas diurnas se sumaron mínimas que se mantuvieron por encima de los 30 grados en numerosos puntos del archipiélago, en una situación que la Aemet ha denominado «noche infernal», al dificultar el descanso nocturno.

La previsión apunta a que el episodio de calor continuará durante la jornada del miércoles, aunque con una ligera disminución de la intensidad. No obstante, el sur, este y oeste de Gran Canaria seguirán en aviso naranja, donde las temperaturas podrían alcanzar o superar los 37 grados.

Por su parte, La Palma, La Gomera, El Hierro, las vertientes sur, este y oeste de Tenerife y las cumbres de Gran Canaria permanecerán en aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar los 34 o 35 grados.