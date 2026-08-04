Los controles de acceso a Masca disparan el uso de la guagua

La línea 355 de Titsa registra 3.569 viajeros más que la semana anterior tras la restricción temporal de vehículos privados y de alquiler por motivos de seguridad

La implantación de los controles y limitaciones de acceso a vehículos privados y de alquiler al caserío de Masca ha incrementado de forma notable el uso del transporte público. El Cabildo de Tenerife, a través de las consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y de Movilidad, ha constatado que la línea 355 de Titsa (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) transportó a 5.558 pasajeros entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Esta cifra supone 3.569 viajeros más que en el mismo periodo de la semana anterior, cuando la línea registró 1.989 pasajeros.

Línea 355 de Titsa. Cabildo de Tenerife

Cambio en la movilidad

La regulación del acceso de vehículos de alquiler y de visitantes al Parque Rural de Teno responde al objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia durante situaciones de alerta, preemergencia o emergencia declaradas por los planes de protección civil. La medida tiene carácter preventivo, temporal y dinámico.

Según los datos del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), la línea 355 trasladó 1.467 pasajeros el jueves, 1.502 el viernes, 1.501 el sábado y 1.088 el domingo, lo que representa una media diaria de 1.398 viajeros, frente a los 497 del mismo periodo de la semana anterior.

Prioridad: la seguridad

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recordó que la regulación del acceso a Masca responde a los problemas de seguridad detectados por los técnicos del área. Según explicó, los problemas de tráfico en la carretera TF-436, la única vía de acceso al caserío, podían comprometer la actuación de los servicios de extinción y emergencias. Además, señaló que esas dificultades ya quedaron patentes durante un conato de incendio registrado hace unas semanas en la zona.

La consejera recalcó que «la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas» y defendió que el control del acceso durante los periodos de alerta, preemergencia o emergencia permite reforzar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Apuesta por el transporte público

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, valoró el aumento del uso de la línea 355 y aseguró que «el incremento de usuarios de la línea 355 confirma que el transporte público es la herramienta más eficaz para compatibilizar la protección de un espacio natural tan singular como Masca con el acceso ordenado de los visitantes. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad, reducir la congestión del tráfico y ofrecer una alternativa cómoda, eficiente y sostenible».

El Cabildo considera que la apuesta por el transporte público ha permitido desviar parte del flujo de visitantes del vehículo privado y de alquiler, modificando la movilidad hacia Masca durante los primeros días de aplicación de las restricciones con motivo de la alerta por riesgo de incendio en la Corona Forestal y otros espacios singulares, entre ellos el Parque Rural de Teno.

Medidas mientras dure la alerta

Las restricciones permanecen activas desde el 30 de julio, entre las 09:00 y las 16:00 horas, mientras continúen las condiciones de riesgo que justifican los controles en la carretera TF-436, a la altura de Las Lagunetas y Santiago del Teide.

Durante ese periodo pueden acceder residentes, propietarios de viviendas y terrenos, trabajadores que deban desplazarse por motivos profesionales, vehículos de transporte público colectivo, servicios de emergencia, mantenimiento de servicios esenciales y aquellos autorizados expresamente por la autoridad competente. En cambio, queda restringida la entrada de vehículos de visitantes con finalidad exclusivamente recreativa o turística, así como de aquellos que no estén vinculados a residencia, trabajo o prestación de servicios esenciales.