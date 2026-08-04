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El armador retirará este martes el pesquero ‘Aali’ del puerto de Gran Tarajal

RTVC
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La embarcación permanecía fondeada en Fuerteventura desde el 24 de julio, cuando llegó con 20 migrantes a bordo

El armador tiene previsto retirar este martes el pesquero ‘Aali’ del puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), donde permanece fondeado desde el pasado 24 de julio tras llegar a la isla con veinte migrantes de origen magrebí a bordo.

Pesquero Gran Tarajal
Imagen cedida

Fuentes de la Dirección Insular de la Administración del Estado en Fuerteventura informaron a EFE de que la retirada de la embarcación está prevista en torno a las 20:00 horas de este martes.

Investigación tras su llegada

Tras la llegada del pesquero, que había partido de El Aaiún (Sáhara Occidental), las autoridades iniciaron una investigación al constar sobre la embarcación una denuncia por robo presentada en esa ciudad.

El ‘Aali’ fue detectado a las 6:42 horas del 24 de julio por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuando se encontraba a 24 kilómetros de Caleta de Fuste. La Salvamar Ízar salió a su encuentro y lo acompañó hasta el puerto de Gran Tarajal, donde Cruz Roja atendió a los 20 migrantes.

Petición del Ayuntamiento

El alcalde de Tuineje, David Herrera, de Coalición Canaria, solicitó hace unos días a la Delegación del Gobierno el traslado de la embarcación mediante una operación conjunta de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

En un comunicado, Herrera expresó su malestar porque, según aseguró, la actuación se realizó sin informar previamente ni al Ayuntamiento de Tuineje ni a Puertos Canarios. Además, advirtió de que el pesquero no debía permanecer en el muelle comercial de Gran Tarajal por tratarse de una instalación expuesta a temporales de componente sur y recordó el accidente de las gabarras registrado en ese muelle en 2018.

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