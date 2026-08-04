La víctima quedó atrapada en el vehículo y fue trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria

Un hombre ha resultado herido de carácter grave este martes tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía GC-1. Ocurrió a la altura del municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), después de que el vehículo en el que circulaba impactara contra la mediana, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

RTVC

La víctima, de la que no ha trascendido la edad, sufrió varios traumatismos de carácter grave y fue trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Insular de Gran Canaria.

Quedó atrapado en el vehículo

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió el aviso sobre las 16:30 horas. La llamada alertaba de un accidente en la GC-1, en sentido sur, a la altura de Santa Lucía de Tirajana, y de que una persona había quedado atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo y excarcelaron al ocupante para facilitar la asistencia del personal sanitario.

Actuación de los servicios de emergencia

Los sanitarios atendieron al herido en el lugar del accidente. Allí, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron al Hospital Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado grave.

La Guardia Civil reguló el tráfico mientras se desarrollaba la intervención e instruyó las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, el servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria se encargó de la limpieza de la vía. También de restablecer las condiciones de seguridad para la circulación.