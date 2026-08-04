Las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora en distintos puntos de la isla colombina a partir de este miércoles

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y ha declarado la alerta por viento en La Gomera a partir de este miércoles, 5 de agosto. El resto del archipiélago permanecerá en situación de prealerta, según informó la Dirección General de Emergencias.

Imagen de archivo. Gobierno de Canarias

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Rachas de más de 90 kilómetros por hora

La previsión meteorológica contempla viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde podrán registrarse rachas ocasionales muy fuertes.

En La Gomera, las rachas podrán alcanzar e incluso superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las medianías del sur, este y oeste de la isla, así como, de forma más localizada, en zonas litorales del sur.

Afectación en otras islas

En las cumbres de El Hierro se prevén rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, una intensidad que también podrá alcanzarse en El Paso y otras zonas altas de La Palma, con extensión a áreas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja.

Asimismo, se esperan rachas fuertes en las vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, además de las cumbres grancanarias. En el interior y la vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura, las rachas serán menos probables y de menor intensidad.