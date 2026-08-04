InicioNoticias

Alerta por viento en La Gomera y prealerta en el resto del archipiélago

RTVC
Añade a RTVC en Google

Las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora en distintos puntos de la isla colombina a partir de este miércoles

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y ha declarado la alerta por viento en La Gomera a partir de este miércoles, 5 de agosto. El resto del archipiélago permanecerá en situación de prealerta, según informó la Dirección General de Emergencias.

Viento en Canarias
Imagen de archivo. Gobierno de Canarias

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Rachas de más de 90 kilómetros por hora

La previsión meteorológica contempla viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde podrán registrarse rachas ocasionales muy fuertes.

En La Gomera, las rachas podrán alcanzar e incluso superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las medianías del sur, este y oeste de la isla, así como, de forma más localizada, en zonas litorales del sur.

Afectación en otras islas

En las cumbres de El Hierro se prevén rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, una intensidad que también podrá alcanzarse en El Paso y otras zonas altas de La Palma, con extensión a áreas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja.

Asimismo, se esperan rachas fuertes en las vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, además de las cumbres grancanarias. En el interior y la vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura, las rachas serán menos probables y de menor intensidad.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El armador retirará este martes el pesquero ‘Aali’ del puerto de Gran Tarajal

El CD Tenerife afronta ante el Tamaraceite otro examen de pretemporada

Los controles de acceso a Masca disparan el uso de la guagua

El Cabildo de La Palma ofrece agua de la Balsa de Vicario para garantizar el riego

El Tiempo en Canarias | Menos calor y más viento

Rescatan en El Hierro a los 133 ocupantes de un cayuco localizado al suroeste de la isla

NOTICIAS RELACIONADAS