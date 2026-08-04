InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Menos calor y más viento

El Tiempo RTVC
Añade a RTVC en Google

Toda la información del tiempo en Canarias

Este miércoles comenzarán a bajar las temperaturas. No será un descenso acusado pero sí progresivo que se extenderá de cara al jueves

Según la previsión del tiempo en Canarias, este miércoles comenzarán a bajar las temperaturas. Aun así quedarán máximas 34 – 36ºC en puntos del Sur de las islas occidentales y Fuerteventura, y de 37 – 39ºC en el Sur de Gran Canaria.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 5 de agosto de 2026 / RTVC

Numerosas horas de sol, calima en altura a menos, y algunas nubes bajas a menos de 500 – 600m a primeras y últimas horas N islas más altas, Lanzarote y en La Graciosa. El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 70 – 90km/h, localmente superiores en La Gomera. Y en el mar, situación complicada debido al viento, fuerte marejada en altamar con áreas de fuerza 7, y mar combinada del NE de 1 a 2m. Para disfrutar de la playa lo más recomendable en las costas protegidas del Sur.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO: Salvo alguna nubes baja en el extremo nordeste, cielos despejados con calima a menos. Temperaturas en descenso, máximas 32 – 36ºC. Alisio racheado.

LA PALMA: Bajarán las temperaturas pero seguirá el calor, máximas 34 – 37ºC. Tiempo soleado salvo alguna nube baja matinal. Viento alisio racheado en El Paso.

LA GOMERA: Alisio con intervalos muy fuertes y rachas 80 – 110km/h en el extremo Noroeste, Sureste y medianías del Sur. Sol, calima a menos y temperaturas cálidas.

TENERIFE: Aunque bajarán las temperaturas, especialmente en Anaga, seguirá el calor. En medianías del Este, Sur y Oeste se volverán a registrar valores de más de 35 o 36 grados. Alguna nube baja por el Norte, y sol en el resto con calima en remisión.

GRAN CANARIA: Regresará la panza de burro al Norte y la capital, con sensación de bochorno. Bajarán las temperaturas pero quedarán máximas 36 – 39ºC por el Sur. Viento alisio con intervalos muy fuertes en costas Sureste y Noroeste, 60 – 80km/h.

FUERTEVENTURA: Sol y calima a menos, con alguna nubes baja por el N de Jandía. Temperaturas en descenso, valores 28 – 34ºC. Y viento del Nordeste moderado a fuerte.

LANZAROTE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas en descenso, valores veraniegos. Y viento alisio racheado, 70km/h.

LA GRACIOSA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas algo más suaves, y viento del Nordeste moderado a fuerte.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El armador retirará este martes el pesquero ‘Aali’ del puerto de Gran Tarajal

El CD Tenerife afronta ante el Tamaraceite otro examen de pretemporada

Alerta por viento en La Gomera y prealerta en el resto del archipiélago

Los controles de acceso a Masca disparan el uso de la guagua

El Cabildo de La Palma ofrece agua de la Balsa de Vicario para garantizar el riego

Rescatan en El Hierro a los 133 ocupantes de un cayuco localizado al suroeste de la isla

NOTICIAS RELACIONADAS