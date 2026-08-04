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Este miércoles comenzarán a bajar las temperaturas. No será un descenso acusado pero sí progresivo que se extenderá de cara al jueves

Según la previsión del tiempo en Canarias, este miércoles comenzarán a bajar las temperaturas. Aun así quedarán máximas 34 – 36ºC en puntos del Sur de las islas occidentales y Fuerteventura, y de 37 – 39ºC en el Sur de Gran Canaria.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 5 de agosto de 2026 / RTVC

Numerosas horas de sol, calima en altura a menos, y algunas nubes bajas a menos de 500 – 600m a primeras y últimas horas N islas más altas, Lanzarote y en La Graciosa. El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 70 – 90km/h, localmente superiores en La Gomera. Y en el mar, situación complicada debido al viento, fuerte marejada en altamar con áreas de fuerza 7, y mar combinada del NE de 1 a 2m. Para disfrutar de la playa lo más recomendable en las costas protegidas del Sur.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO: Salvo alguna nubes baja en el extremo nordeste, cielos despejados con calima a menos. Temperaturas en descenso, máximas 32 – 36ºC. Alisio racheado.

LA PALMA: Bajarán las temperaturas pero seguirá el calor, máximas 34 – 37ºC. Tiempo soleado salvo alguna nube baja matinal. Viento alisio racheado en El Paso.

LA GOMERA: Alisio con intervalos muy fuertes y rachas 80 – 110km/h en el extremo Noroeste, Sureste y medianías del Sur. Sol, calima a menos y temperaturas cálidas.

TENERIFE: Aunque bajarán las temperaturas, especialmente en Anaga, seguirá el calor. En medianías del Este, Sur y Oeste se volverán a registrar valores de más de 35 o 36 grados. Alguna nube baja por el Norte, y sol en el resto con calima en remisión.

GRAN CANARIA: Regresará la panza de burro al Norte y la capital, con sensación de bochorno. Bajarán las temperaturas pero quedarán máximas 36 – 39ºC por el Sur. Viento alisio con intervalos muy fuertes en costas Sureste y Noroeste, 60 – 80km/h.

FUERTEVENTURA: Sol y calima a menos, con alguna nubes baja por el N de Jandía. Temperaturas en descenso, valores 28 – 34ºC. Y viento del Nordeste moderado a fuerte.

LANZAROTE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas en descenso, valores veraniegos. Y viento alisio racheado, 70km/h.

LA GRACIOSA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas algo más suaves, y viento del Nordeste moderado a fuerte.