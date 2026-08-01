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Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior sur de Lanzarote y Fuerteventura

Este domingo seguiremos con el calor intenso. Tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos de nubes altas especialmente en las islas occidentales y Gran Canaria. Calima en altura que será más significativa en medianías y cumbres.

Imagen RTVC.

Temperaturas en ascenso. Será más notable en zonas bajas. Es probable que se superen los 35ºC en el interior de las islas, en especial en la mitad sur y oeste de las islas montañosas, donde localmente no se descarta valores que superen los 37ºC. En cumbres y medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria es probable que se superen los 40ºC donde localmente las temperaturas mínimas podrán ser muy altas.

Además, el alisio será moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior sur de Lanzarote y Fuerteventura donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde-noche.

Y en el mar, las olas más grandes se situarán en costas abiertas al norte y rondarán el 1m de altura. En costas más resguardas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Intervalos de nubes altas y calima en medianías y cumbres. Aliso moderado acelerándose por la tarde-noche. Se podrán superar los 35ºC en medianías del sur y oeste.

La Palma: Cielos con nubes de tipo alto y calima que será más significativa en medianías y cumbres. Viento del noreste moderado y las temperaturas que alcanzar localmente los 37ºC en medianías del oeste y en El Paso. En la capital la máxima rondará los 33ºC.

La Gomera: Intervalos de nubes altas con calima en altura. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el oeste y en la capital por la tarde-noche. Temperaturas que superarán los 35ºC en medianías del sur e irán desde los 24ºC a los 33ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos de nubosidad alta y calima que será más significativa en medianías y cumbres. Alisio moderado que será más intenso en el noroeste y sureste por la tarde. Se podrán superar los 35ºC en medianías del este, sur y oeste donde localmente podrán superar los 37ºC. En la capital la máxima rondará los 35ºC.

Gran Canaria: Despejado salvo algún intervalo de nubes altas a primeras horas y por la tarde. Calima en medianías y cumbres. Alisio moderado acelerándose por la tarde en el sureste y oeste. Se podrán alcanzar localmente los 37ºC en medianías del oeste y en el valle de Agaete. En cumbres y medianías del sur y sureste se podrán superar localmente los 40ºC.

Fuerteventura: Despejado salvo algún intervalo de nubes altas por la mañana. Calima en altura. Alisio moderado que será más intenso en el sur de Jandía donde son probables rachas muy fuertes. Temperaturas que podrán superar los 37ºC en el interior y costas del sur.

Lanzarote: Despejado con calima. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el interior sur. Las temperaturas podrán superar los 35ºC en el interior y sureste.

La Graciosa: Despejado con calima en altura. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.